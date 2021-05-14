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ارتفاع حجوزات الوحدات السكنية في ضاحية "الميار" بجدة لأكثر من 60 % خلال الربع الأول 2020

تتربع على مساحة 3.9 مليون م2 وتوفر 17 ألف وحدة

ارتفعت نِسَب الحجوزات في مشاريع ضاحية الميار السكنية بجدة (إحدى الضواحي السكنية الكبرى ضمن برنامج سكني) إلى معدلات مرتفعة خلال الربع الأول من العام الحالي 2020؛ إذ تجاوزت الحجوزات 60 % ضمن ثلاثة مشاريع بأسعار منافسة، وتصاميم متنوعة في بيئة متكاملة المرافق الخدمية، تحتضنها محافظة جدة، ومتاح حجزها إلكترونيًّا عبر موقع وتطبيق سكني على الرابط: sakani-names.housing.sa ، أو زيارة المنصة الإلكترونية لاستعراض الخيارات السكنية والحلول التمويلية كافة التي يقدمها البرنامج، وغيرها من التسهيلات والمبادرات.

وأوضح "سكني" أن مشروع "ربى جدة" (أحد مشاريع الضاحية)، الذي يضم 1248 وحدة سكنية، سجل نسب حجوزات تجاوزت 67 %. كما سجل مشروع أعالي جدة الذي يوفر 8649 وحدة سكنية حجوزات تجاوزت 65 %، فيما بلغت حجوزات مشروع تلال الغروب الذي يضم 6512 وحدة سكنية نحو 50 %.

وتتسع ضاحية الميار التي تقع على مساحة تتجاوز 3.9 مليون م2 في الجزء الجنوبي من محافظة جدة ضمن بيئة عمرانية متكاملة الخدمات وبنية تحتية، وينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين والمعتمدين من قِبل الوزارة وفق أعلى معايير الجودة، لتوفير خيارات سكنية متنوعة، تلبي تطلعات المواطنين، وتتناسب مع رغباتهم.

وتقع ضاحية "الميار" على بُعد 50 كلم من مكة المكرمة، ونحو 12 كلم من وسط مدينة جدة، ونحو 10 كلم من محطة قطار الحرمين في حي السليمانية، وتوفر أكثر من 17 ألف وحدة سكنية، وتتسع لأكثر من 80 ألف نسمة ضمن مجتمع حيوي في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق التعليـمية والصحية والتجارية والترفيهية؛ وذلك لتعزيز مفهوم البيئة السكنية وجودة الحياة في بيئة عصرية، تلبي حاجات الأسرة السعودية وتطلعاتها، وتضم الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية كافة، إضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والترفيهية.

ويستهدف "سكني" خلال العام الحالي 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر حلول سكنية، تلبي تطلعات الأسر السعودية، وتتناسب مع قدراتهم، وذلك بضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير 90 ألف أرض سكنية سعيًا لرفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول عام 2030 وفقًا لأهداف برنامج الإسكان عبر الاستحقاق الفوري والإجراءات الإلكترونية الميسرة.

جدة ضاحية الميار السكنية وزارة الإسكان سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفاع حجوزات الوحدات السكنية في ضاحية "الميار" بجدة لأكثر من 60 % خلال الربع الأول 2020
سبق

ارتفعت نِسَب الحجوزات في مشاريع ضاحية الميار السكنية بجدة (إحدى الضواحي السكنية الكبرى ضمن برنامج سكني) إلى معدلات مرتفعة خلال الربع الأول من العام الحالي 2020؛ إذ تجاوزت الحجوزات 60 % ضمن ثلاثة مشاريع بأسعار منافسة، وتصاميم متنوعة في بيئة متكاملة المرافق الخدمية، تحتضنها محافظة جدة، ومتاح حجزها إلكترونيًّا عبر موقع وتطبيق سكني على الرابط: sakani-names.housing.sa ، أو زيارة المنصة الإلكترونية لاستعراض الخيارات السكنية والحلول التمويلية كافة التي يقدمها البرنامج، وغيرها من التسهيلات والمبادرات.

وأوضح "سكني" أن مشروع "ربى جدة" (أحد مشاريع الضاحية)، الذي يضم 1248 وحدة سكنية، سجل نسب حجوزات تجاوزت 67 %. كما سجل مشروع أعالي جدة الذي يوفر 8649 وحدة سكنية حجوزات تجاوزت 65 %، فيما بلغت حجوزات مشروع تلال الغروب الذي يضم 6512 وحدة سكنية نحو 50 %.

وتتسع ضاحية الميار التي تقع على مساحة تتجاوز 3.9 مليون م2 في الجزء الجنوبي من محافظة جدة ضمن بيئة عمرانية متكاملة الخدمات وبنية تحتية، وينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين والمعتمدين من قِبل الوزارة وفق أعلى معايير الجودة، لتوفير خيارات سكنية متنوعة، تلبي تطلعات المواطنين، وتتناسب مع رغباتهم.

وتقع ضاحية "الميار" على بُعد 50 كلم من مكة المكرمة، ونحو 12 كلم من وسط مدينة جدة، ونحو 10 كلم من محطة قطار الحرمين في حي السليمانية، وتوفر أكثر من 17 ألف وحدة سكنية، وتتسع لأكثر من 80 ألف نسمة ضمن مجتمع حيوي في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق التعليـمية والصحية والتجارية والترفيهية؛ وذلك لتعزيز مفهوم البيئة السكنية وجودة الحياة في بيئة عصرية، تلبي حاجات الأسرة السعودية وتطلعاتها، وتضم الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية كافة، إضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والترفيهية.

ويستهدف "سكني" خلال العام الحالي 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر حلول سكنية، تلبي تطلعات الأسر السعودية، وتتناسب مع قدراتهم، وذلك بضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير 90 ألف أرض سكنية سعيًا لرفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول عام 2030 وفقًا لأهداف برنامج الإسكان عبر الاستحقاق الفوري والإجراءات الإلكترونية الميسرة.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
12:17 AM

ارتفاع حجوزات الوحدات السكنية في ضاحية "الميار" بجدة لأكثر من 60 % خلال الربع الأول 2020

تتربع على مساحة 3.9 مليون م2 وتوفر 17 ألف وحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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ارتفعت نِسَب الحجوزات في مشاريع ضاحية الميار السكنية بجدة (إحدى الضواحي السكنية الكبرى ضمن برنامج سكني) إلى معدلات مرتفعة خلال الربع الأول من العام الحالي 2020؛ إذ تجاوزت الحجوزات 60 % ضمن ثلاثة مشاريع بأسعار منافسة، وتصاميم متنوعة في بيئة متكاملة المرافق الخدمية، تحتضنها محافظة جدة، ومتاح حجزها إلكترونيًّا عبر موقع وتطبيق سكني على الرابط: sakani-names.housing.sa ، أو زيارة المنصة الإلكترونية لاستعراض الخيارات السكنية والحلول التمويلية كافة التي يقدمها البرنامج، وغيرها من التسهيلات والمبادرات.

وأوضح "سكني" أن مشروع "ربى جدة" (أحد مشاريع الضاحية)، الذي يضم 1248 وحدة سكنية، سجل نسب حجوزات تجاوزت 67 %. كما سجل مشروع أعالي جدة الذي يوفر 8649 وحدة سكنية حجوزات تجاوزت 65 %، فيما بلغت حجوزات مشروع تلال الغروب الذي يضم 6512 وحدة سكنية نحو 50 %.

وتتسع ضاحية الميار التي تقع على مساحة تتجاوز 3.9 مليون م2 في الجزء الجنوبي من محافظة جدة ضمن بيئة عمرانية متكاملة الخدمات وبنية تحتية، وينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين والمعتمدين من قِبل الوزارة وفق أعلى معايير الجودة، لتوفير خيارات سكنية متنوعة، تلبي تطلعات المواطنين، وتتناسب مع رغباتهم.

وتقع ضاحية "الميار" على بُعد 50 كلم من مكة المكرمة، ونحو 12 كلم من وسط مدينة جدة، ونحو 10 كلم من محطة قطار الحرمين في حي السليمانية، وتوفر أكثر من 17 ألف وحدة سكنية، وتتسع لأكثر من 80 ألف نسمة ضمن مجتمع حيوي في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق التعليـمية والصحية والتجارية والترفيهية؛ وذلك لتعزيز مفهوم البيئة السكنية وجودة الحياة في بيئة عصرية، تلبي حاجات الأسرة السعودية وتطلعاتها، وتضم الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية كافة، إضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والترفيهية.

ويستهدف "سكني" خلال العام الحالي 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر حلول سكنية، تلبي تطلعات الأسر السعودية، وتتناسب مع قدراتهم، وذلك بضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير 90 ألف أرض سكنية سعيًا لرفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول عام 2030 وفقًا لأهداف برنامج الإسكان عبر الاستحقاق الفوري والإجراءات الإلكترونية الميسرة.

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