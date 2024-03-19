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أمير الباحة: الملك وولي عهده وضعا صحة وسلامة المواطنين أولى اهتماماتهما وتوفير ما يلزم من دواء وغذاء

أكد أن القيادة الرشيدة لم ولن تألوا جهدًا في أن ينعم أبناء هذا البلد بالأمن والأمان والصحة والسلامة

نوه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزير، أمير منطقة الباحة، بما تضمنته الكلمة الأبوية الحانية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية المطمئنة، والتي حملت الكثير من الاهتمام والحرص على سلامة وراحة المواطنين في ظل ما يشهده العالم من تحدٍ كبير تجاه فيروس كورونا المستجد الذي يمثل مرحلة صعبة في تاريخ العالم أجمع.

وقال أمير الباحة: "إن ما ذكره خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- في كلمته من وضوح وصراحة تامة يؤكد مدى قرب القيادة من الشعب والشفافية، بأن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على العالم كله ولكن إيماننا بالله قوي، وسنتحدى هذه المرحلة بكل ما نستطيع في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، مستعينين بالله ثم بما نملك من إمكانات في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب.

وأضاف: "إن ما قامت به الدولة من خطط أسهمت، ولله الحمد، في حماية المواطنين والمقيمين من خطر هذا الفيروس (الذي) يعد تحديًا كبيرًا، وهنا يأتي دور المواطنين والمقيمين الأكبر في التعاون مع الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة التي تقوم بجهود جبارة في خدمة المواطنين والمقيمين في هذا البلد المعطاء".

وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، يحفظهما الله، وضعا صحة وسلامة المواطنين أولى اهتماماتهما، وتوفير ما يلزم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية للمواطنين والمقيمين.

وأكد أن القيادة الرشيدة، أيدها الله، لم ولن تألوا جهدًا في أن ينعم أبناء هذا البلد بالأمن والأمان والصحة والسلامة، وبذلت وستبذل الغالي والنفيس تجاه ذلك.

ودعا الله -عز وجل- أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحفظ شعب المملكة من كل مكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة: الملك وولي عهده وضعا صحة وسلامة المواطنين أولى اهتماماتهما وتوفير ما يلزم من دواء وغذاء
سبق

نوه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزير، أمير منطقة الباحة، بما تضمنته الكلمة الأبوية الحانية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية المطمئنة، والتي حملت الكثير من الاهتمام والحرص على سلامة وراحة المواطنين في ظل ما يشهده العالم من تحدٍ كبير تجاه فيروس كورونا المستجد الذي يمثل مرحلة صعبة في تاريخ العالم أجمع.

وقال أمير الباحة: "إن ما ذكره خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- في كلمته من وضوح وصراحة تامة يؤكد مدى قرب القيادة من الشعب والشفافية، بأن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على العالم كله ولكن إيماننا بالله قوي، وسنتحدى هذه المرحلة بكل ما نستطيع في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، مستعينين بالله ثم بما نملك من إمكانات في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب.

وأضاف: "إن ما قامت به الدولة من خطط أسهمت، ولله الحمد، في حماية المواطنين والمقيمين من خطر هذا الفيروس (الذي) يعد تحديًا كبيرًا، وهنا يأتي دور المواطنين والمقيمين الأكبر في التعاون مع الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة التي تقوم بجهود جبارة في خدمة المواطنين والمقيمين في هذا البلد المعطاء".

وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، يحفظهما الله، وضعا صحة وسلامة المواطنين أولى اهتماماتهما، وتوفير ما يلزم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية للمواطنين والمقيمين.

وأكد أن القيادة الرشيدة، أيدها الله، لم ولن تألوا جهدًا في أن ينعم أبناء هذا البلد بالأمن والأمان والصحة والسلامة، وبذلت وستبذل الغالي والنفيس تجاه ذلك.

ودعا الله -عز وجل- أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحفظ شعب المملكة من كل مكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
11:49 PM

أمير الباحة: الملك وولي عهده وضعا صحة وسلامة المواطنين أولى اهتماماتهما وتوفير ما يلزم من دواء وغذاء

أكد أن القيادة الرشيدة لم ولن تألوا جهدًا في أن ينعم أبناء هذا البلد بالأمن والأمان والصحة والسلامة

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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نوه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزير، أمير منطقة الباحة، بما تضمنته الكلمة الأبوية الحانية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية المطمئنة، والتي حملت الكثير من الاهتمام والحرص على سلامة وراحة المواطنين في ظل ما يشهده العالم من تحدٍ كبير تجاه فيروس كورونا المستجد الذي يمثل مرحلة صعبة في تاريخ العالم أجمع.

وقال أمير الباحة: "إن ما ذكره خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- في كلمته من وضوح وصراحة تامة يؤكد مدى قرب القيادة من الشعب والشفافية، بأن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على العالم كله ولكن إيماننا بالله قوي، وسنتحدى هذه المرحلة بكل ما نستطيع في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، مستعينين بالله ثم بما نملك من إمكانات في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب.

وأضاف: "إن ما قامت به الدولة من خطط أسهمت، ولله الحمد، في حماية المواطنين والمقيمين من خطر هذا الفيروس (الذي) يعد تحديًا كبيرًا، وهنا يأتي دور المواطنين والمقيمين الأكبر في التعاون مع الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة التي تقوم بجهود جبارة في خدمة المواطنين والمقيمين في هذا البلد المعطاء".

وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، يحفظهما الله، وضعا صحة وسلامة المواطنين أولى اهتماماتهما، وتوفير ما يلزم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية للمواطنين والمقيمين.

وأكد أن القيادة الرشيدة، أيدها الله، لم ولن تألوا جهدًا في أن ينعم أبناء هذا البلد بالأمن والأمان والصحة والسلامة، وبذلت وستبذل الغالي والنفيس تجاه ذلك.

ودعا الله -عز وجل- أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحفظ شعب المملكة من كل مكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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