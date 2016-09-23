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مدير شؤون معلمي القنفذة: اليوم الوطني ذكرى عظيمة لأرض منبع الإسلام والسلام

أكد أنه يوم للاحتفاء بالتأسيس والتوحيد

في ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين قال مدير شؤون المعلمين بتعليم القنفذة، الدكتور إبراهيم حسين الحسني: "إن اليوم الوطني ذكرى عظيمة لأرض عظيمة، أرض هي مهد الرسالة، ومنبع الإسلام والسلام، أرض تضم بيت الله الحرام وأطهر البقاع، أرض أنجبت خير البشر عليه الصلاة والسلام، وضمت رفاته الكريم.. في كل أرجائها ذكرى وتاريخ مجيد، أرض أنجبت كبار الصحابة والتابعين، أرض أنجبت عبدالعزيز آل سعود الفارس الذي رفع راية التوحيد، ووحّد الأقطار، وضم الشتات".

وأضاف: "إننا اليوم لا نحتفي بذكرى استقلال من احتلال، بل نحن نحتفي بذكرى تأسيس وتوحيد".

وتابع: "كيف لا تهيج مشاعرنا بالحب والانتماء، وتلهج ألسنتنا بالشكر والدعاء، وتشتد سواعدنا بالعطاء والبناء".

واختتم حديثه بكلمات معززة ومحفزة ومؤثرة، وببيتَيْ شعر مخاطبًا الوطن قائلاً:

سلاحُك دماؤنا.. ودرعُك أرواحنا.. وحصنُك أجسادُنا.. دمت يا وطني شامخًا عزيزًا.


أيا وطن الشموخِ احترتُ فيكَ

أأرضٌ أنتَ أم نجمُ السماءِ؟!


نظرتُ إلى ثراك بكلِّ فخرٍ


وجدتُ العين تنظرُ للسماءِ

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير شؤون معلمي القنفذة: اليوم الوطني ذكرى عظيمة لأرض منبع الإسلام والسلام
سبق

في ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين قال مدير شؤون المعلمين بتعليم القنفذة، الدكتور إبراهيم حسين الحسني: "إن اليوم الوطني ذكرى عظيمة لأرض عظيمة، أرض هي مهد الرسالة، ومنبع الإسلام والسلام، أرض تضم بيت الله الحرام وأطهر البقاع، أرض أنجبت خير البشر عليه الصلاة والسلام، وضمت رفاته الكريم.. في كل أرجائها ذكرى وتاريخ مجيد، أرض أنجبت كبار الصحابة والتابعين، أرض أنجبت عبدالعزيز آل سعود الفارس الذي رفع راية التوحيد، ووحّد الأقطار، وضم الشتات".

وأضاف: "إننا اليوم لا نحتفي بذكرى استقلال من احتلال، بل نحن نحتفي بذكرى تأسيس وتوحيد".

وتابع: "كيف لا تهيج مشاعرنا بالحب والانتماء، وتلهج ألسنتنا بالشكر والدعاء، وتشتد سواعدنا بالعطاء والبناء".

واختتم حديثه بكلمات معززة ومحفزة ومؤثرة، وببيتَيْ شعر مخاطبًا الوطن قائلاً:

سلاحُك دماؤنا.. ودرعُك أرواحنا.. وحصنُك أجسادُنا.. دمت يا وطني شامخًا عزيزًا.


أيا وطن الشموخِ احترتُ فيكَ

أأرضٌ أنتَ أم نجمُ السماءِ؟!


نظرتُ إلى ثراك بكلِّ فخرٍ


وجدتُ العين تنظرُ للسماءِ

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
09:50 PM

مدير شؤون معلمي القنفذة: اليوم الوطني ذكرى عظيمة لأرض منبع الإسلام والسلام

أكد أنه يوم للاحتفاء بالتأسيس والتوحيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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في ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين قال مدير شؤون المعلمين بتعليم القنفذة، الدكتور إبراهيم حسين الحسني: "إن اليوم الوطني ذكرى عظيمة لأرض عظيمة، أرض هي مهد الرسالة، ومنبع الإسلام والسلام، أرض تضم بيت الله الحرام وأطهر البقاع، أرض أنجبت خير البشر عليه الصلاة والسلام، وضمت رفاته الكريم.. في كل أرجائها ذكرى وتاريخ مجيد، أرض أنجبت كبار الصحابة والتابعين، أرض أنجبت عبدالعزيز آل سعود الفارس الذي رفع راية التوحيد، ووحّد الأقطار، وضم الشتات".

وأضاف: "إننا اليوم لا نحتفي بذكرى استقلال من احتلال، بل نحن نحتفي بذكرى تأسيس وتوحيد".

وتابع: "كيف لا تهيج مشاعرنا بالحب والانتماء، وتلهج ألسنتنا بالشكر والدعاء، وتشتد سواعدنا بالعطاء والبناء".

واختتم حديثه بكلمات معززة ومحفزة ومؤثرة، وببيتَيْ شعر مخاطبًا الوطن قائلاً:

سلاحُك دماؤنا.. ودرعُك أرواحنا.. وحصنُك أجسادُنا.. دمت يا وطني شامخًا عزيزًا.


أيا وطن الشموخِ احترتُ فيكَ

أأرضٌ أنتَ أم نجمُ السماءِ؟!


نظرتُ إلى ثراك بكلِّ فخرٍ


وجدتُ العين تنظرُ للسماءِ

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