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"أمير مكة" ونائبه يستقبلان مدير مرور جدة المعين حديثاً

قدّموا له التهنئة.. بحضور نائب مدير عام المرور

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اللواء سلمان الجميعي نائب مدير عام المرور، ومدير مرور جدة المعين حديثاً العقيد أحمد السريحي.

وقدّم الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان، شكرهما للواء "الجميعي"، مثمّنين له الجهود التي بذلها خلال فترة عمله، كما هنأوا "السريحي" بمناسبة تعيينه، سائلين الله له التوفيق في مهام عمله.

من جهتهما، قدّما "الجميعي" و"السريحي" شكرهما لأمير مكة ونائبه على التهنئة وتوجيهاتهما ومتابعتمهما الدائمتين سائلين الله أن يكونا عند حسن الظن.

أمير مكة نائب أمير مكة مدير مرور جدة

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"أمير مكة" ونائبه يستقبلان مدير مرور جدة المعين حديثاً
سبق

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اللواء سلمان الجميعي نائب مدير عام المرور، ومدير مرور جدة المعين حديثاً العقيد أحمد السريحي.

وقدّم الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان، شكرهما للواء "الجميعي"، مثمّنين له الجهود التي بذلها خلال فترة عمله، كما هنأوا "السريحي" بمناسبة تعيينه، سائلين الله له التوفيق في مهام عمله.

من جهتهما، قدّما "الجميعي" و"السريحي" شكرهما لأمير مكة ونائبه على التهنئة وتوجيهاتهما ومتابعتمهما الدائمتين سائلين الله أن يكونا عند حسن الظن.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
04:14 PM

"أمير مكة" ونائبه يستقبلان مدير مرور جدة المعين حديثاً

قدّموا له التهنئة.. بحضور نائب مدير عام المرور

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اللواء سلمان الجميعي نائب مدير عام المرور، ومدير مرور جدة المعين حديثاً العقيد أحمد السريحي.

وقدّم الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان، شكرهما للواء "الجميعي"، مثمّنين له الجهود التي بذلها خلال فترة عمله، كما هنأوا "السريحي" بمناسبة تعيينه، سائلين الله له التوفيق في مهام عمله.

من جهتهما، قدّما "الجميعي" و"السريحي" شكرهما لأمير مكة ونائبه على التهنئة وتوجيهاتهما ومتابعتمهما الدائمتين سائلين الله أن يكونا عند حسن الظن.

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