"الصحة العالمية": تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا في إفريقيا

معدل الحالات تضاعف بنسب مختلفة في عديد من دول القارة

أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، أن القارة تشهد تزايداً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، ماتشيديسو مويتي؛ بأن وصول عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد في القارة، إلى ألف استغرق 36 يوماً، ثم 62 يوماً للوصول إلى 100 ألف.

وأضافت، أن عدد الحالات تضاعف بنسب مختلفة في عديد من دول القارة.

وشدّدت "ماتشيديسو مويتي"؛ على أن عدد الحالات في القارة الإفريقية لا يزال منخفضاً مقارنة بعديد من المناطق الأخرى حول العالم.