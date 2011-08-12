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230  فنياً وعاملاً.. "أمانة مكة" تواصل أعمال مكافحة الآفات بالمشاعر المقدسة

٣٠٠ جهاز وسيارة مكافحة لاستكشاف ٣٣٠٢ موقع بالخيام ومجمع دورات المياه

واصلت أمانة العاصمة المقدسة أعمال مكافحة آفات الصحة العامة بالمشاعر المقدسة، بمشاركة فرق ميدانية قوامها ٢٣٠ فنياً وعاملاً و٣٠٠ جهاز وسيارة مكافحة.

وجرى استكشاف ٣٣٠٢ موقع، ورش ١٥٠٦٥٠ خيمة بمشعري منى وعرفات، و٣٧٥ مقراً حكومياً، و٣٦٠٠ مجمع لدورات المياه بالمشاعر المقدسة بالمبيدات ذات الأثر المتبقي، كما تم توزيع ٥٢٥ مصيدة ضوئية وفرمونية بالمشاعر المقدسة و١٧٥ مصيدة فرمونية و٢٠٥ أشرطة لاصقة للذباب في مسالخ ومجازر مكة المكرمة.

وبلغت كمية المبيدات السائلة المستخدمة ١١٧٣ ( لتراً خاماً) والمبيدات الصلبة (الحيوية) ٥٢٠٠ كجم وتم استخدام ٥٠ كجم من الطعوم الجاذبة لآفات الصحة العامة، وسجلت مؤشرات قياس كثافة آفات الصحة بالمشاعر المقدسة لهذا العام نسبةً أفضل من حج العام السابق ١٤٣٩هـ بواقع ١٧%.

وفي اليوم العاشر من ذي الحجة باشرت فرق مكافحة آفات الصحة العامة أعمالها الميدانية في مشعري عرفات ومزدلفة، فور نزول حجاج بيت الله الحرام من مشعر عرفات وتوجههم إلى مشعر منى لإكمال مناسكهم وسط أجواء روحانية وبيئة صحية آمنة .

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230  فنياً وعاملاً.. "أمانة مكة" تواصل أعمال مكافحة الآفات بالمشاعر المقدسة
سبق

واصلت أمانة العاصمة المقدسة أعمال مكافحة آفات الصحة العامة بالمشاعر المقدسة، بمشاركة فرق ميدانية قوامها ٢٣٠ فنياً وعاملاً و٣٠٠ جهاز وسيارة مكافحة.

وجرى استكشاف ٣٣٠٢ موقع، ورش ١٥٠٦٥٠ خيمة بمشعري منى وعرفات، و٣٧٥ مقراً حكومياً، و٣٦٠٠ مجمع لدورات المياه بالمشاعر المقدسة بالمبيدات ذات الأثر المتبقي، كما تم توزيع ٥٢٥ مصيدة ضوئية وفرمونية بالمشاعر المقدسة و١٧٥ مصيدة فرمونية و٢٠٥ أشرطة لاصقة للذباب في مسالخ ومجازر مكة المكرمة.

وبلغت كمية المبيدات السائلة المستخدمة ١١٧٣ ( لتراً خاماً) والمبيدات الصلبة (الحيوية) ٥٢٠٠ كجم وتم استخدام ٥٠ كجم من الطعوم الجاذبة لآفات الصحة العامة، وسجلت مؤشرات قياس كثافة آفات الصحة بالمشاعر المقدسة لهذا العام نسبةً أفضل من حج العام السابق ١٤٣٩هـ بواقع ١٧%.

وفي اليوم العاشر من ذي الحجة باشرت فرق مكافحة آفات الصحة العامة أعمالها الميدانية في مشعري عرفات ومزدلفة، فور نزول حجاج بيت الله الحرام من مشعر عرفات وتوجههم إلى مشعر منى لإكمال مناسكهم وسط أجواء روحانية وبيئة صحية آمنة .

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
11:08 AM

230  فنياً وعاملاً.. "أمانة مكة" تواصل أعمال مكافحة الآفات بالمشاعر المقدسة

٣٠٠ جهاز وسيارة مكافحة لاستكشاف ٣٣٠٢ موقع بالخيام ومجمع دورات المياه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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واصلت أمانة العاصمة المقدسة أعمال مكافحة آفات الصحة العامة بالمشاعر المقدسة، بمشاركة فرق ميدانية قوامها ٢٣٠ فنياً وعاملاً و٣٠٠ جهاز وسيارة مكافحة.

وجرى استكشاف ٣٣٠٢ موقع، ورش ١٥٠٦٥٠ خيمة بمشعري منى وعرفات، و٣٧٥ مقراً حكومياً، و٣٦٠٠ مجمع لدورات المياه بالمشاعر المقدسة بالمبيدات ذات الأثر المتبقي، كما تم توزيع ٥٢٥ مصيدة ضوئية وفرمونية بالمشاعر المقدسة و١٧٥ مصيدة فرمونية و٢٠٥ أشرطة لاصقة للذباب في مسالخ ومجازر مكة المكرمة.

وبلغت كمية المبيدات السائلة المستخدمة ١١٧٣ ( لتراً خاماً) والمبيدات الصلبة (الحيوية) ٥٢٠٠ كجم وتم استخدام ٥٠ كجم من الطعوم الجاذبة لآفات الصحة العامة، وسجلت مؤشرات قياس كثافة آفات الصحة بالمشاعر المقدسة لهذا العام نسبةً أفضل من حج العام السابق ١٤٣٩هـ بواقع ١٧%.

وفي اليوم العاشر من ذي الحجة باشرت فرق مكافحة آفات الصحة العامة أعمالها الميدانية في مشعري عرفات ومزدلفة، فور نزول حجاج بيت الله الحرام من مشعر عرفات وتوجههم إلى مشعر منى لإكمال مناسكهم وسط أجواء روحانية وبيئة صحية آمنة .

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