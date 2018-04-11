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بالفيديو .. التزام أهالي "قيا الطائف" بمنع التجول

وسط انتشار لرجال الأمن

نشر "مرور قيا" جنوب شرقي الطائف، مقطع فيديو له وهو يقوم بمهمته في تطبيق منع التجول بمركز قيا، الواقع على الطريق المزدوج (الطائف -الباحة).

وأظهر المقطع التزام أهالي المركز وعابري طريق الجنوب بالتوجيهات الاحترازية، ومنع التجول للوقاية من فيروس كورونا، ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً.

وبالرغم من المساحة الجغرافية والقرى التابعة له بالإضافة لتوسط الطريق الإقليمي، إلا أن وعي أهالي المركز والتزامهم بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وانتشار رجال الأمن من مختلف القطاعات الأمنية أدى لخلو الطرقات والأسواق من المارة.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالفيديو .. التزام أهالي "قيا الطائف" بمنع التجول
سبق

نشر "مرور قيا" جنوب شرقي الطائف، مقطع فيديو له وهو يقوم بمهمته في تطبيق منع التجول بمركز قيا، الواقع على الطريق المزدوج (الطائف -الباحة).

وأظهر المقطع التزام أهالي المركز وعابري طريق الجنوب بالتوجيهات الاحترازية، ومنع التجول للوقاية من فيروس كورونا، ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً.

وبالرغم من المساحة الجغرافية والقرى التابعة له بالإضافة لتوسط الطريق الإقليمي، إلا أن وعي أهالي المركز والتزامهم بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وانتشار رجال الأمن من مختلف القطاعات الأمنية أدى لخلو الطرقات والأسواق من المارة.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
11:34 PM

بالفيديو .. التزام أهالي "قيا الطائف" بمنع التجول

وسط انتشار لرجال الأمن

A A A
فهد العتيبي - الرياض
2
4,425

نشر "مرور قيا" جنوب شرقي الطائف، مقطع فيديو له وهو يقوم بمهمته في تطبيق منع التجول بمركز قيا، الواقع على الطريق المزدوج (الطائف -الباحة).

وأظهر المقطع التزام أهالي المركز وعابري طريق الجنوب بالتوجيهات الاحترازية، ومنع التجول للوقاية من فيروس كورونا، ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً.

وبالرغم من المساحة الجغرافية والقرى التابعة له بالإضافة لتوسط الطريق الإقليمي، إلا أن وعي أهالي المركز والتزامهم بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وانتشار رجال الأمن من مختلف القطاعات الأمنية أدى لخلو الطرقات والأسواق من المارة.

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