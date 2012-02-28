قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد بن مطلق العصيمي، رئيس رقباء علي بن مفرح الزهراني رتبته الجديدة.
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"الزهراني" إلى رتبة رئيس رقباء بشرطة العاصمة المقدسة
قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد بن مطلق العصيمي، رئيس رقباء علي بن مفرح الزهراني رتبته الجديدة.
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"الزهراني" إلى رتبة رئيس رقباء بشرطة العاصمة المقدسةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-02-28
28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
10:19 AM
"الزهراني" إلى رتبة رئيس رقباء بشرطة العاصمة المقدسة
قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد بن مطلق العصيمي، رئيس رقباء علي بن مفرح الزهراني رتبته الجديدة.
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