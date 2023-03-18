إحصائية مؤكدة.. "كورونا" أصاب 2626 شخصًا في بريطانيا

الحالات زادت بواقع 676 مريضًا في يوم

أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم (الأربعاء)، بأن عدد الأشخاص الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع إلى 2626 حالة.

وذكرت أن الحالات زادت بواقع 676 شخصًا مقارنة بأمس، وفقًا لـ"رويترز".

وأعلنت بريطانيا 71 حالة وفاة بالفيروس حتى الآن.