إحصائية مؤكدة.. "كورونا" أصاب 2626 شخصًا في بريطانيا
الحالات زادت بواقع 676 مريضًا في يوم
أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم (الأربعاء)، بأن عدد الأشخاص الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع إلى 2626 حالة.
وذكرت أن الحالات زادت بواقع 676 شخصًا مقارنة بأمس، وفقًا لـ"رويترز".
وأعلنت بريطانيا 71 حالة وفاة بالفيروس حتى الآن.
بريطانيا
وزارة الصحة البريطانية
فيروس كورونا الجديد
إحصائية مؤكدة.. "كورونا" أصاب 2626 شخصًا في بريطانيا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-18
أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم (الأربعاء)، بأن عدد الأشخاص الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع إلى 2626 حالة.
وذكرت أن الحالات زادت بواقع 676 شخصًا مقارنة بأمس، وفقًا لـ"رويترز".
وأعلنت بريطانيا 71 حالة وفاة بالفيروس حتى الآن.
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
09:09 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
10:04 PM
إحصائية مؤكدة.. "كورونا" أصاب 2626 شخصًا في بريطانيا
الحالات زادت بواقع 676 مريضًا في يوم
أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم (الأربعاء)، بأن عدد الأشخاص الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع إلى 2626 حالة.
وذكرت أن الحالات زادت بواقع 676 شخصًا مقارنة بأمس، وفقًا لـ"رويترز".
وأعلنت بريطانيا 71 حالة وفاة بالفيروس حتى الآن.