النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة": 74.52% نسبة رضا المرضى عن الخدمات العلاجية

خلال الربع الثالث 2019م بارتفاع عن الثاني بلغ 73.11%

أعلنت وزارة الصحة، عن نتائج برنامج قياس تجربة المرضى؛ حيث بلغت نسبة رضا المريض عن خدمات الصحة 74.52%، خلال فترة الربع الثالث 2019م، مسجلة ارتفاعًا عن فترة الربع الثاني لعام 2019م التي بلغت نسبتها 73.11%.

وأبانت "الصحة" أنه تم خلال هذه الفترة إجراء 103.075 استبيانًا؛ لتغطية جميع مناطق المملكة من خلال 15 رحلة علاجية تُقدّمها الوزارة، تشمل المستشفيات: (العيادات الخارجية، التنويم، جراحات اليوم الواحد، مراكز الرعاية الصحية الأولية، مراكز الإقلاع عن التدخين، المراكز المتخصصة للقلب، المراكز المتخصصة للكلى، المراكز المتخصصة للأورام، مراكز السكر التخصصية، الرعاية الصحية المنزلية، مراكز الأسنان التخصصية، مراكز التأهيل الطبي، مراكز فحص ما قبل الزواج، وبنوك الدم).

‎وكانت "الصحة" قد أطلقت برنامج "قياس تجربة المريض"؛ بهدف تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشآت الصحية؛ إذ تقوم فكرة البرنامج على إجراء استبيانات مصممة لكل رحلة على حدة في المنشأة الصحية؛ بهدف رصد تقييم المريض لزيارته وقياس مدى الرضا عن الخدمات المقدمة له.

‎ويعمل البرنامج، وفق آليات علمية عالمية في منهجيات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية، عن طريق طرف ثالث، بما يضمن حيادية النتائج ومصداقيتها، ويتم مقارنة نتائجها بمثيلاتها إقليميًّا وعالميًّا؛ مما سيتيح بشكل أكبر مواكبة التقدم في الخدمات الصحية المرتكزة على المريض واحتياجاته؛ بما ينعكس على حصولهم على أفضل الخدمات الصحية وفق أرقى المعايير.

‎وفي نفس الوقت يتم دعم هذا البرنامج من خلال المختصين في "الصحة" وبالتعاون مع أصحاب العلاقة؛ لمعرفة وكشف جوانب الضعف في الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المنشآت الصحية، والعمل على دراستها، ووضع الآليات لتحسينها وتطويرها بشكل مستمر.

‎وستستمر "الصحة" في نشر نتائج البرنامج بشفافية بشكل دوري على وسائل التواصل المختلفة.

وزارة الصحة قياس تجربة المرضى رضا المريض خدمات الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة": 74.52% نسبة رضا المرضى عن الخدمات العلاجية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، عن نتائج برنامج قياس تجربة المرضى؛ حيث بلغت نسبة رضا المريض عن خدمات الصحة 74.52%، خلال فترة الربع الثالث 2019م، مسجلة ارتفاعًا عن فترة الربع الثاني لعام 2019م التي بلغت نسبتها 73.11%.

وأبانت "الصحة" أنه تم خلال هذه الفترة إجراء 103.075 استبيانًا؛ لتغطية جميع مناطق المملكة من خلال 15 رحلة علاجية تُقدّمها الوزارة، تشمل المستشفيات: (العيادات الخارجية، التنويم، جراحات اليوم الواحد، مراكز الرعاية الصحية الأولية، مراكز الإقلاع عن التدخين، المراكز المتخصصة للقلب، المراكز المتخصصة للكلى، المراكز المتخصصة للأورام، مراكز السكر التخصصية، الرعاية الصحية المنزلية، مراكز الأسنان التخصصية، مراكز التأهيل الطبي، مراكز فحص ما قبل الزواج، وبنوك الدم).

‎وكانت "الصحة" قد أطلقت برنامج "قياس تجربة المريض"؛ بهدف تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشآت الصحية؛ إذ تقوم فكرة البرنامج على إجراء استبيانات مصممة لكل رحلة على حدة في المنشأة الصحية؛ بهدف رصد تقييم المريض لزيارته وقياس مدى الرضا عن الخدمات المقدمة له.

‎ويعمل البرنامج، وفق آليات علمية عالمية في منهجيات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية، عن طريق طرف ثالث، بما يضمن حيادية النتائج ومصداقيتها، ويتم مقارنة نتائجها بمثيلاتها إقليميًّا وعالميًّا؛ مما سيتيح بشكل أكبر مواكبة التقدم في الخدمات الصحية المرتكزة على المريض واحتياجاته؛ بما ينعكس على حصولهم على أفضل الخدمات الصحية وفق أرقى المعايير.

‎وفي نفس الوقت يتم دعم هذا البرنامج من خلال المختصين في "الصحة" وبالتعاون مع أصحاب العلاقة؛ لمعرفة وكشف جوانب الضعف في الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المنشآت الصحية، والعمل على دراستها، ووضع الآليات لتحسينها وتطويرها بشكل مستمر.

‎وستستمر "الصحة" في نشر نتائج البرنامج بشفافية بشكل دوري على وسائل التواصل المختلفة.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
11:26 AM

"الصحة": 74.52% نسبة رضا المرضى عن الخدمات العلاجية

خلال الربع الثالث 2019م بارتفاع عن الثاني بلغ 73.11%

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
7
594

أعلنت وزارة الصحة، عن نتائج برنامج قياس تجربة المرضى؛ حيث بلغت نسبة رضا المريض عن خدمات الصحة 74.52%، خلال فترة الربع الثالث 2019م، مسجلة ارتفاعًا عن فترة الربع الثاني لعام 2019م التي بلغت نسبتها 73.11%.

وأبانت "الصحة" أنه تم خلال هذه الفترة إجراء 103.075 استبيانًا؛ لتغطية جميع مناطق المملكة من خلال 15 رحلة علاجية تُقدّمها الوزارة، تشمل المستشفيات: (العيادات الخارجية، التنويم، جراحات اليوم الواحد، مراكز الرعاية الصحية الأولية، مراكز الإقلاع عن التدخين، المراكز المتخصصة للقلب، المراكز المتخصصة للكلى، المراكز المتخصصة للأورام، مراكز السكر التخصصية، الرعاية الصحية المنزلية، مراكز الأسنان التخصصية، مراكز التأهيل الطبي، مراكز فحص ما قبل الزواج، وبنوك الدم).

‎وكانت "الصحة" قد أطلقت برنامج "قياس تجربة المريض"؛ بهدف تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشآت الصحية؛ إذ تقوم فكرة البرنامج على إجراء استبيانات مصممة لكل رحلة على حدة في المنشأة الصحية؛ بهدف رصد تقييم المريض لزيارته وقياس مدى الرضا عن الخدمات المقدمة له.

‎ويعمل البرنامج، وفق آليات علمية عالمية في منهجيات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية، عن طريق طرف ثالث، بما يضمن حيادية النتائج ومصداقيتها، ويتم مقارنة نتائجها بمثيلاتها إقليميًّا وعالميًّا؛ مما سيتيح بشكل أكبر مواكبة التقدم في الخدمات الصحية المرتكزة على المريض واحتياجاته؛ بما ينعكس على حصولهم على أفضل الخدمات الصحية وفق أرقى المعايير.

‎وفي نفس الوقت يتم دعم هذا البرنامج من خلال المختصين في "الصحة" وبالتعاون مع أصحاب العلاقة؛ لمعرفة وكشف جوانب الضعف في الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المنشآت الصحية، والعمل على دراستها، ووضع الآليات لتحسينها وتطويرها بشكل مستمر.

‎وستستمر "الصحة" في نشر نتائج البرنامج بشفافية بشكل دوري على وسائل التواصل المختلفة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,307
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,798
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,247
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,429

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة