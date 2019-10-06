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"الشؤون البلدية" عن مطالبات جسر مشاة الطندباوي: تمّت الموافقة

قالت: لوجود خطورة على حركة المشاة بسبب زيادة سرعة المركبات

أكّدت وزارة الشؤون البلدية بخصوص شكوى ومطالبة أهالي الطندباوي، بإنشاء جسر مشاة، نفيدكم بأن أمانة العاصمة المقدّسة ناقشت الموضوع، وتمّت الموافقة على إنشاء الجسر، وذلك بالموقع المذكور؛ نظراً لوجود خطورة على حركة عبور المشاة في تلك المنطقة.

تفصيلاً؛ قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية: إشارة إلى ما نُشر في صحيفتكم تحت عنوان "دهس مُسِن في مكة يُعيد مطالب (الطندباوي) بإنشاء جسر مشاة"، نشكر لكم اهتمامكم وتعاونكم في طرح القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية كافة، وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والاقتراحات التي تدعم جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجالات العمل البلدي.

ونفيدكم بأن هذه الإدارة تلقت خطاباً من أمانة العاصمة المقدّسة متضمناً أنه تمّت مناقشة الموضوع من قِبل لجنة تنسيق النقل والمرور بأمانة العاصمة المقدّسة، وأوصت بالموافقة على إنشاء الجسر، وذلك بموقع الشكوى؛ نظراً لوجود خطورة على حركة عبور المشاة في تلك المنطقة، وذلك بسبب زيادة السرعة الخاصة للمركبات عن 80 كم، وبذلك تمّت مخاطبة الجهة المسؤولة عن الموقع.

وزارة الشؤون البلدية أمانة العاصمة المقدّسة أهالي الطندباوي

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"الشؤون البلدية" عن مطالبات جسر مشاة الطندباوي: تمّت الموافقة
سبق

أكّدت وزارة الشؤون البلدية بخصوص شكوى ومطالبة أهالي الطندباوي، بإنشاء جسر مشاة، نفيدكم بأن أمانة العاصمة المقدّسة ناقشت الموضوع، وتمّت الموافقة على إنشاء الجسر، وذلك بالموقع المذكور؛ نظراً لوجود خطورة على حركة عبور المشاة في تلك المنطقة.

تفصيلاً؛ قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية: إشارة إلى ما نُشر في صحيفتكم تحت عنوان "دهس مُسِن في مكة يُعيد مطالب (الطندباوي) بإنشاء جسر مشاة"، نشكر لكم اهتمامكم وتعاونكم في طرح القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية كافة، وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والاقتراحات التي تدعم جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجالات العمل البلدي.

ونفيدكم بأن هذه الإدارة تلقت خطاباً من أمانة العاصمة المقدّسة متضمناً أنه تمّت مناقشة الموضوع من قِبل لجنة تنسيق النقل والمرور بأمانة العاصمة المقدّسة، وأوصت بالموافقة على إنشاء الجسر، وذلك بموقع الشكوى؛ نظراً لوجود خطورة على حركة عبور المشاة في تلك المنطقة، وذلك بسبب زيادة السرعة الخاصة للمركبات عن 80 كم، وبذلك تمّت مخاطبة الجهة المسؤولة عن الموقع.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
12:00 PM
اخر تعديل
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
12:50 PM

"الشؤون البلدية" عن مطالبات جسر مشاة الطندباوي: تمّت الموافقة

قالت: لوجود خطورة على حركة المشاة بسبب زيادة سرعة المركبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,523

أكّدت وزارة الشؤون البلدية بخصوص شكوى ومطالبة أهالي الطندباوي، بإنشاء جسر مشاة، نفيدكم بأن أمانة العاصمة المقدّسة ناقشت الموضوع، وتمّت الموافقة على إنشاء الجسر، وذلك بالموقع المذكور؛ نظراً لوجود خطورة على حركة عبور المشاة في تلك المنطقة.

تفصيلاً؛ قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية: إشارة إلى ما نُشر في صحيفتكم تحت عنوان "دهس مُسِن في مكة يُعيد مطالب (الطندباوي) بإنشاء جسر مشاة"، نشكر لكم اهتمامكم وتعاونكم في طرح القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية كافة، وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والاقتراحات التي تدعم جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجالات العمل البلدي.

ونفيدكم بأن هذه الإدارة تلقت خطاباً من أمانة العاصمة المقدّسة متضمناً أنه تمّت مناقشة الموضوع من قِبل لجنة تنسيق النقل والمرور بأمانة العاصمة المقدّسة، وأوصت بالموافقة على إنشاء الجسر، وذلك بموقع الشكوى؛ نظراً لوجود خطورة على حركة عبور المشاة في تلك المنطقة، وذلك بسبب زيادة السرعة الخاصة للمركبات عن 80 كم، وبذلك تمّت مخاطبة الجهة المسؤولة عن الموقع.

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