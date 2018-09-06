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جامعة الملك فهد للبترول تبدأ قبول طلبات الالتحاق بالدراسات العليا

دعت الراغبين في التقديم إلى الالتزام بالمواعيد والدخول إلى موقعها

حددت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن يوم أمس الأربعاء موعداً لبدء استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا، عبر الموقع الإلكتروني لعمادة الدراسات العليا على الرابط www.kfupm.edu.sa/gs .

ودعت العمادة جميع الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا إلى تقديم طلبات الالتحاق عبر الموقع بحسب المواعيد المحددة.

وقالت: آخر موعد لتعبئة طلب الالتحاق الإلكتروني "Online Application" للفصل الدراسي الثاني للعام ( 2018-2019م) هو يوم الأربعاء "26 سبتمبر 2018م" على أن يكون آخر موعد لتسليم التزكيات العلمية عبر الموقع الإلكتروني "Recommendation Letter System" هو يوم الأربعاء "3 اكتوبر 2018م".

وسيتم تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي (2019-2020م) حتى يوم الأربعاء "13 فبراير 2019م" على أن يكون آخر موعد لتسليم التزكيات العلمية هو يوم الأربعاء "20 فبراير 2019م".

ومن المقرر بدء استقبال طلبات القبول من الطالبات الراغبات بالالتحاق ببرامج الدراسات العليا في "26يناير 2019م" خلال دورة القبول للفصل الدراسي الأول 2019-2020م، على أن تبدأ الدراسة في "سبتمبر 2019م".

جدير بالذكر أن برامج الدراسات العليا المتاحة للطالبات هي دكتوراه في الرياضيات، ماجستير العلوم في الرياضيات، ماجستير العلوم في الإحصاء التطبيقي، دكتوراه في هندسة الكمبيوتر، ماجستير العلوم في هندسة الكمبيوتر، دكتوراه في علوم الكمبيوتر، ماجستير في علوم الكمبيوتر، ماجستير إدارة الأعمال.

كما أعلنت العمادة عن استحداث برامج دراسات عليا جديدة للطلاب هي برامج ماجستير الهندسة في كل من الهندسة الكهربائية، هندسة البترول و الهندسة الصناعية، برنامج ماجستير العلوم في علوم الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن طلب الالتحاق الإلكتروني والمستندات المطلوب إرفاقها مع الشروط الواجب توافرها في المتقدمين والمتقدمات للدراسات العليا، متاحة على موقع عمادة الدراسات العليا www1.kfupm.edu.sa/gs وحساب الجامعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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جامعة الملك فهد للبترول تبدأ قبول طلبات الالتحاق بالدراسات العليا
سبق

حددت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن يوم أمس الأربعاء موعداً لبدء استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا، عبر الموقع الإلكتروني لعمادة الدراسات العليا على الرابط www.kfupm.edu.sa/gs .

ودعت العمادة جميع الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا إلى تقديم طلبات الالتحاق عبر الموقع بحسب المواعيد المحددة.

وقالت: آخر موعد لتعبئة طلب الالتحاق الإلكتروني "Online Application" للفصل الدراسي الثاني للعام ( 2018-2019م) هو يوم الأربعاء "26 سبتمبر 2018م" على أن يكون آخر موعد لتسليم التزكيات العلمية عبر الموقع الإلكتروني "Recommendation Letter System" هو يوم الأربعاء "3 اكتوبر 2018م".

وسيتم تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي (2019-2020م) حتى يوم الأربعاء "13 فبراير 2019م" على أن يكون آخر موعد لتسليم التزكيات العلمية هو يوم الأربعاء "20 فبراير 2019م".

ومن المقرر بدء استقبال طلبات القبول من الطالبات الراغبات بالالتحاق ببرامج الدراسات العليا في "26يناير 2019م" خلال دورة القبول للفصل الدراسي الأول 2019-2020م، على أن تبدأ الدراسة في "سبتمبر 2019م".

جدير بالذكر أن برامج الدراسات العليا المتاحة للطالبات هي دكتوراه في الرياضيات، ماجستير العلوم في الرياضيات، ماجستير العلوم في الإحصاء التطبيقي، دكتوراه في هندسة الكمبيوتر، ماجستير العلوم في هندسة الكمبيوتر، دكتوراه في علوم الكمبيوتر، ماجستير في علوم الكمبيوتر، ماجستير إدارة الأعمال.

كما أعلنت العمادة عن استحداث برامج دراسات عليا جديدة للطلاب هي برامج ماجستير الهندسة في كل من الهندسة الكهربائية، هندسة البترول و الهندسة الصناعية، برنامج ماجستير العلوم في علوم الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن طلب الالتحاق الإلكتروني والمستندات المطلوب إرفاقها مع الشروط الواجب توافرها في المتقدمين والمتقدمات للدراسات العليا، متاحة على موقع عمادة الدراسات العليا www1.kfupm.edu.sa/gs وحساب الجامعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
06:07 PM

جامعة الملك فهد للبترول تبدأ قبول طلبات الالتحاق بالدراسات العليا

دعت الراغبين في التقديم إلى الالتزام بالمواعيد والدخول إلى موقعها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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حددت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن يوم أمس الأربعاء موعداً لبدء استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا، عبر الموقع الإلكتروني لعمادة الدراسات العليا على الرابط www.kfupm.edu.sa/gs .

ودعت العمادة جميع الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا إلى تقديم طلبات الالتحاق عبر الموقع بحسب المواعيد المحددة.

وقالت: آخر موعد لتعبئة طلب الالتحاق الإلكتروني "Online Application" للفصل الدراسي الثاني للعام ( 2018-2019م) هو يوم الأربعاء "26 سبتمبر 2018م" على أن يكون آخر موعد لتسليم التزكيات العلمية عبر الموقع الإلكتروني "Recommendation Letter System" هو يوم الأربعاء "3 اكتوبر 2018م".

وسيتم تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي (2019-2020م) حتى يوم الأربعاء "13 فبراير 2019م" على أن يكون آخر موعد لتسليم التزكيات العلمية هو يوم الأربعاء "20 فبراير 2019م".

ومن المقرر بدء استقبال طلبات القبول من الطالبات الراغبات بالالتحاق ببرامج الدراسات العليا في "26يناير 2019م" خلال دورة القبول للفصل الدراسي الأول 2019-2020م، على أن تبدأ الدراسة في "سبتمبر 2019م".

جدير بالذكر أن برامج الدراسات العليا المتاحة للطالبات هي دكتوراه في الرياضيات، ماجستير العلوم في الرياضيات، ماجستير العلوم في الإحصاء التطبيقي، دكتوراه في هندسة الكمبيوتر، ماجستير العلوم في هندسة الكمبيوتر، دكتوراه في علوم الكمبيوتر، ماجستير في علوم الكمبيوتر، ماجستير إدارة الأعمال.

كما أعلنت العمادة عن استحداث برامج دراسات عليا جديدة للطلاب هي برامج ماجستير الهندسة في كل من الهندسة الكهربائية، هندسة البترول و الهندسة الصناعية، برنامج ماجستير العلوم في علوم الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن طلب الالتحاق الإلكتروني والمستندات المطلوب إرفاقها مع الشروط الواجب توافرها في المتقدمين والمتقدمات للدراسات العليا، متاحة على موقع عمادة الدراسات العليا www1.kfupm.edu.sa/gs وحساب الجامعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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