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طقس اليوم والليلة.. "الحصيني": أمطار وبَرَد ورياح مغبرة بهذه المناطق

فيما توقعت "الأرصاد" هطولات متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى سيول

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أمطاراً متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد، اليوم الإثنين وليلة الثلاثاء.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من متوسطة الى غزيرة وحبات بَرَد ورياح نشطة مغبرة وفرصة سيول على معظم محافظات ومراكز منطقة الرياض تمتد إلى القصيم وحائل والمنطقة الشرقية وأجزاءٍ من الباحة وعسير وجازان ونجران وشرقها وشرق المدينة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتصحب بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة والأجزاء الشرقية منها، كذلك على مناطق: نجران، الرياض، الشرقية، القصيم، وحائل.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طقس اليوم والليلة.. "الحصيني": أمطار وبَرَد ورياح مغبرة بهذه المناطق
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أمطاراً متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد، اليوم الإثنين وليلة الثلاثاء.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من متوسطة الى غزيرة وحبات بَرَد ورياح نشطة مغبرة وفرصة سيول على معظم محافظات ومراكز منطقة الرياض تمتد إلى القصيم وحائل والمنطقة الشرقية وأجزاءٍ من الباحة وعسير وجازان ونجران وشرقها وشرق المدينة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتصحب بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة والأجزاء الشرقية منها، كذلك على مناطق: نجران، الرياض، الشرقية، القصيم، وحائل.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
09:55 AM

طقس اليوم والليلة.. "الحصيني": أمطار وبَرَد ورياح مغبرة بهذه المناطق

فيما توقعت "الأرصاد" هطولات متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى سيول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أمطاراً متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد، اليوم الإثنين وليلة الثلاثاء.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من متوسطة الى غزيرة وحبات بَرَد ورياح نشطة مغبرة وفرصة سيول على معظم محافظات ومراكز منطقة الرياض تمتد إلى القصيم وحائل والمنطقة الشرقية وأجزاءٍ من الباحة وعسير وجازان ونجران وشرقها وشرق المدينة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتصحب بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة والأجزاء الشرقية منها، كذلك على مناطق: نجران، الرياض، الشرقية، القصيم، وحائل.

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