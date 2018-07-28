النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية بـ"شرائع مكة"

غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة وتم تطبيق الجزاءات والغرامات

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية- 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية، خلال جولاتها الرقابية؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأوضحت البلدية الفرعية، أن الفِرَق الرقابية التابعة لها، قامت بجولات ميدانية مكثفة على جميع المنشآت التجارية ضمن نطاقها الإشرافي، نتج عنها إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتم تطبيق الجزاءات والغرامات بحقها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية بـ"شرائع مكة"
سبق

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية- 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية، خلال جولاتها الرقابية؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأوضحت البلدية الفرعية، أن الفِرَق الرقابية التابعة لها، قامت بجولات ميدانية مكثفة على جميع المنشآت التجارية ضمن نطاقها الإشرافي، نتج عنها إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتم تطبيق الجزاءات والغرامات بحقها.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
12:42 PM

إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية بـ"شرائع مكة"

غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة وتم تطبيق الجزاءات والغرامات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
606

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية- 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية، خلال جولاتها الرقابية؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأوضحت البلدية الفرعية، أن الفِرَق الرقابية التابعة لها، قامت بجولات ميدانية مكثفة على جميع المنشآت التجارية ضمن نطاقها الإشرافي، نتج عنها إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتم تطبيق الجزاءات والغرامات بحقها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,186
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,175
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,506
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,016

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة