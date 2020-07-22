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مصدر مسؤول: "ضريبة الدخل" لم يسبق نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية وليس مطروحًا للنقاش أساسًا

النصر يؤكد انتهاء علاقة عبدالله العنزي بالنادي بالتراضي

كشف سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، أن عبدالله العنزي حارس مرمى الفريق الكروي الأول سابقاً انتهت علاقته بالنادي بعدما استلم مستحقاته.


وغرد الصرامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "الكابتن الخلوق الابن عبدالله العنزي استلم مبلغ 14,600,000 ريال وانتهت علاقته بنادي النصر.


وأضاف: محاولة المتعصبين تمرير معلومات غير، الهدف منها تشويه سمعة النصر، وهي محاولات لن يكتب لها النجاح بحول الله، كل الدعوات للنصر بالتوفيق وللكابتن عبدالله بالنجاح في مشواره المقبل.


وذكرت وسائل إعلام محلية تقديم عبدالله العنزي حارس النصر السابق؛ شكوى ضد ناديه؛ وذلك بسبب عدم الحصول على بعض المستحقات المالية المتبقية له.

وأوضحت أن العنزي أرسل شكوى إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل الحصول على حقوقه المتبقية، كما طالب كذلك بمعاقبة نادي النصر.

وأشارت التقارير إلى أن شكوى العنزي جاءت بسبب فسخ العقد من طرف واحد؛ أي من قبل إدارة النصر ودون موافقة اللاعب.

وكان العنزي قد لعب مع النصر خلال الفترة من 2009 حتى 2019، وحقق خلالها لقب الدوري السعودي مرتين وكأس ولي العهد مرة واحدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يؤكد انتهاء علاقة عبدالله العنزي بالنادي بالتراضي
سبق

كشف سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، أن عبدالله العنزي حارس مرمى الفريق الكروي الأول سابقاً انتهت علاقته بالنادي بعدما استلم مستحقاته.


وغرد الصرامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "الكابتن الخلوق الابن عبدالله العنزي استلم مبلغ 14,600,000 ريال وانتهت علاقته بنادي النصر.


وأضاف: محاولة المتعصبين تمرير معلومات غير، الهدف منها تشويه سمعة النصر، وهي محاولات لن يكتب لها النجاح بحول الله، كل الدعوات للنصر بالتوفيق وللكابتن عبدالله بالنجاح في مشواره المقبل.


وذكرت وسائل إعلام محلية تقديم عبدالله العنزي حارس النصر السابق؛ شكوى ضد ناديه؛ وذلك بسبب عدم الحصول على بعض المستحقات المالية المتبقية له.

وأوضحت أن العنزي أرسل شكوى إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل الحصول على حقوقه المتبقية، كما طالب كذلك بمعاقبة نادي النصر.

وأشارت التقارير إلى أن شكوى العنزي جاءت بسبب فسخ العقد من طرف واحد؛ أي من قبل إدارة النصر ودون موافقة اللاعب.

وكان العنزي قد لعب مع النصر خلال الفترة من 2009 حتى 2019، وحقق خلالها لقب الدوري السعودي مرتين وكأس ولي العهد مرة واحدة.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
09:17 PM

النصر يؤكد انتهاء علاقة عبدالله العنزي بالنادي بالتراضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,393

كشف سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، أن عبدالله العنزي حارس مرمى الفريق الكروي الأول سابقاً انتهت علاقته بالنادي بعدما استلم مستحقاته.


وغرد الصرامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "الكابتن الخلوق الابن عبدالله العنزي استلم مبلغ 14,600,000 ريال وانتهت علاقته بنادي النصر.


وأضاف: محاولة المتعصبين تمرير معلومات غير، الهدف منها تشويه سمعة النصر، وهي محاولات لن يكتب لها النجاح بحول الله، كل الدعوات للنصر بالتوفيق وللكابتن عبدالله بالنجاح في مشواره المقبل.


وذكرت وسائل إعلام محلية تقديم عبدالله العنزي حارس النصر السابق؛ شكوى ضد ناديه؛ وذلك بسبب عدم الحصول على بعض المستحقات المالية المتبقية له.

وأوضحت أن العنزي أرسل شكوى إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل الحصول على حقوقه المتبقية، كما طالب كذلك بمعاقبة نادي النصر.

وأشارت التقارير إلى أن شكوى العنزي جاءت بسبب فسخ العقد من طرف واحد؛ أي من قبل إدارة النصر ودون موافقة اللاعب.

وكان العنزي قد لعب مع النصر خلال الفترة من 2009 حتى 2019، وحقق خلالها لقب الدوري السعودي مرتين وكأس ولي العهد مرة واحدة.

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