سحب تتشكل قد تكون ماطرة.. "المسند" يتوقعها بهذه المناطق

الأرصاد كانت قد توقعت اليوم هطولات ورياحًا سطحية نشطة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، تكوّن سحب ممطرة بعدة مناطق اليوم.

وقال عبر "تويتر": "متوقع اليوم الأحد أن تتشكل السحب التي (قد) تكون ممطرة على أجزاء من مناطق: ‫#مكة ‫#المدينة وشمال #الرياض، وربما أجزاء من مرتفعات السروات.. هذا والله أعلم".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولًا لأمطار رعدية على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، الشرقية)؛ فيما تنشط الرياح السطحية على منطقة الحدود الشمالية.