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هولندا تسجل 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا و148 وفاة

ليبلغ عدد الوفيات الكلي 2396

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 21762 حالة بعد أن سجلت اليوم 1213 حالة إصابة مؤكدة.
وأفاد المعهد الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم أنه تم تسجيل 148 حالة وفاة اليوم ليبلغ عدد الوفيات الكلي 2396 منذ انتشار الفيروس في هولندا.

فيروس كورونا الجديد

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هولندا تسجل 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا و148 وفاة
سبق

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 21762 حالة بعد أن سجلت اليوم 1213 حالة إصابة مؤكدة.
وأفاد المعهد الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم أنه تم تسجيل 148 حالة وفاة اليوم ليبلغ عدد الوفيات الكلي 2396 منذ انتشار الفيروس في هولندا.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
05:12 PM

هولندا تسجل 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا و148 وفاة

ليبلغ عدد الوفيات الكلي 2396

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 21762 حالة بعد أن سجلت اليوم 1213 حالة إصابة مؤكدة.
وأفاد المعهد الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم أنه تم تسجيل 148 حالة وفاة اليوم ليبلغ عدد الوفيات الكلي 2396 منذ انتشار الفيروس في هولندا.

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