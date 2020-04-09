ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 21762 حالة بعد أن سجلت اليوم 1213 حالة إصابة مؤكدة.
وأفاد المعهد الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم أنه تم تسجيل 148 حالة وفاة اليوم ليبلغ عدد الوفيات الكلي 2396 منذ انتشار الفيروس في هولندا.
هولندا تسجل 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا و148 وفاة
ليبلغ عدد الوفيات الكلي 2396
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 21762 حالة بعد أن سجلت اليوم 1213 حالة إصابة مؤكدة.
وأفاد المعهد الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم أنه تم تسجيل 148 حالة وفاة اليوم ليبلغ عدد الوفيات الكلي 2396 منذ انتشار الفيروس في هولندا.
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 21762 حالة بعد أن سجلت اليوم 1213 حالة إصابة مؤكدة.
هولندا تسجل 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا و148 وفاة
ليبلغ عدد الوفيات الكلي 2396
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 21762 حالة بعد أن سجلت اليوم 1213 حالة إصابة مؤكدة.
وأفاد المعهد الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم أنه تم تسجيل 148 حالة وفاة اليوم ليبلغ عدد الوفيات الكلي 2396 منذ انتشار الفيروس في هولندا.