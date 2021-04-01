أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر تسجيل 840 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، بواقع 746 حالة من أفراد المجتمع، و94 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج، بالإضافة إلى تسجيل أربع حالات وفاة جديدة، وشفاء 423 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
كورونا في قطر.. تسجيل 840 إصابة و4 حالات وفاة وشفاء 423 مصابًا
خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر تسجيل 840 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، بواقع 746 حالة من أفراد المجتمع، و94 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج، بالإضافة إلى تسجيل أربع حالات وفاة جديدة، وشفاء 423 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
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كورونا في قطر.. تسجيل 840 إصابة و4 حالات وفاة وشفاء 423 مصابًاصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-01
01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
05:34 PM
كورونا في قطر.. تسجيل 840 إصابة و4 حالات وفاة وشفاء 423 مصابًا
خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر تسجيل 840 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، بواقع 746 حالة من أفراد المجتمع، و94 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج، بالإضافة إلى تسجيل أربع حالات وفاة جديدة، وشفاء 423 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
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