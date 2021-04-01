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كورونا في قطر.. تسجيل 840 إصابة و4 حالات وفاة وشفاء 423 مصابًا

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر تسجيل 840 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، بواقع 746 حالة من أفراد المجتمع، و94 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج، بالإضافة إلى تسجيل أربع حالات وفاة جديدة، وشفاء 423 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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كورونا في قطر.. تسجيل 840 إصابة و4 حالات وفاة وشفاء 423 مصابًا
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر تسجيل 840 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، بواقع 746 حالة من أفراد المجتمع، و94 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج، بالإضافة إلى تسجيل أربع حالات وفاة جديدة، وشفاء 423 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
05:34 PM

كورونا في قطر.. تسجيل 840 إصابة و4 حالات وفاة وشفاء 423 مصابًا

خلال الـ24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر تسجيل 840 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، بواقع 746 حالة من أفراد المجتمع، و94 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج، بالإضافة إلى تسجيل أربع حالات وفاة جديدة، وشفاء 423 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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