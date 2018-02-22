توّعد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، اليوم، بأنه سيوسع نطاق حظر إرسال العمال إلى الكويت ليشمل بلدانًا أخرى؛ إذا أظهرت تحقيقات تعرض الفليبينيين لسوء معاملة بالغ من أصحاب العمل في أي مكان آخر. وقال "دوتيرتي" من إقليم إيلويلو حيث كان يشارك في تأبين العاملة الفليبينية التي عثر على جثتها هذا الشهر داخل ثلاجة بشقة مهجورة في الكويت: نجري تدقيقًا الآن لتحديد الأماكن التي نرسل إليها الفليبينيين ويعاني فيها مواطنونا من المعاملة الوحشية والدونية. وأضاف وفق ما نشرته صحيفة "الرأي" الكويتية: هناك قائمة سيجري إعدادها بحالات إساءة معاملة الفليبينيين المهاجرين، سواء وردت تقارير بتلك الحالات أو لم ترد. ووصف ذلك بـ"المهمة طويلة الأمد للغاية" دون أن يحدد مدى زمنيًا لذلك.

دوتيرتي خلال تأبين "فليبينة الفريزر": سنحظر إرسال العمال لمن يسيء معاملتهم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-02-22 توّعد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، اليوم، بأنه سيوسع نطاق حظر إرسال العمال إلى الكويت ليشمل بلدانًا أخرى؛ إذا أظهرت تحقيقات تعرض الفليبينيين لسوء معاملة بالغ من أصحاب العمل في أي مكان آخر.



وقال "دوتيرتي" من إقليم إيلويلو حيث كان يشارك في تأبين العاملة الفليبينية التي عثر على جثتها هذا الشهر داخل ثلاجة بشقة مهجورة في الكويت: نجري تدقيقًا الآن لتحديد الأماكن التي نرسل إليها الفليبينيين ويعاني فيها مواطنونا من المعاملة الوحشية والدونية.



وأضاف وفق ما نشرته صحيفة "الرأي" الكويتية: هناك قائمة سيجري إعدادها بحالات إساءة معاملة الفليبينيين المهاجرين، سواء وردت تقارير بتلك الحالات أو لم ترد.



ووصف ذلك بـ"المهمة طويلة الأمد للغاية" دون أن يحدد مدى زمنيًا لذلك.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439 03:56 PM

دوتيرتي خلال تأبين "فليبينة الفريزر": سنحظر إرسال العمال لمن يسيء معاملتهم قال :نجري تدقيقًا لتحديد الأماكن التي يعاني فيها مواطنونا من المعاملة الدونية





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توّعد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، اليوم، بأنه سيوسع نطاق حظر إرسال العمال إلى الكويت ليشمل بلدانًا أخرى؛ إذا أظهرت تحقيقات تعرض الفليبينيين لسوء معاملة بالغ من أصحاب العمل في أي مكان آخر.



وقال "دوتيرتي" من إقليم إيلويلو حيث كان يشارك في تأبين العاملة الفليبينية التي عثر على جثتها هذا الشهر داخل ثلاجة بشقة مهجورة في الكويت: نجري تدقيقًا الآن لتحديد الأماكن التي نرسل إليها الفليبينيين ويعاني فيها مواطنونا من المعاملة الوحشية والدونية.



وأضاف وفق ما نشرته صحيفة "الرأي" الكويتية: هناك قائمة سيجري إعدادها بحالات إساءة معاملة الفليبينيين المهاجرين، سواء وردت تقارير بتلك الحالات أو لم ترد.



ووصف ذلك بـ"المهمة طويلة الأمد للغاية" دون أن يحدد مدى زمنيًا لذلك.