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الأول من نوعه بالمنطقة.. "غرفة القصيم" تقيم ملتقى النحالين.. الخميس

يهدف إلى التعريف بمنتج النحل وفوائده

ينطلق يوم الخميس المقبل، ملتقى ومعرض النحالين الأول بمنطقة القصيم، والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، ويستمر لمدة سبعة أيام في مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض ببريدة.

وقال أمين عام الغرفة المشرف العام على الملتقى محمد بن عبدالكريم الحنايا: "الملتقى يأتي ضمن برامج غرفة القصيم المتنوعة المهتمة بالحراك الاقتصادي، وتقديم كافة سبل الدعم انطلاقاً من توجيهات وحرص صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، حفظه الله، بكل ما من شأنه حضور وتوهج المنطقة".

وأضاف: "يسعى الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة لتحقيق عدة أهداف، منها تعزيز رؤية المملكة الغالية ٢٠٣٠م من خلال تنشيط الحراك الاقتصادي بالمنطقة بشكل عام ومنتج العسل على وجه الخصوص؛ كونه أحد المنتجات الزراعية الهامة التي تحتاج إلى تسليط المزيد من الضوء".

واختتم قائلاً: "إضافة إلى خلق روابط بين المهتمين به من خلال اللقاءات وورش العمل والندوات، مع الأخذ بالاعتبار تعزيز السياحة الداخلية بإيجاد برامج جاذبة ومتنوعة، وسيعرف الملتقى بمنتجات النحل مثل شمع النحل وسم النحل وحبوب اللقاح وغذاء الملكات وغراء النحل أو العبكر، إضافة إلى التعريف بأنواع العسل، ومنها: السدر والشفلح والكيناء والطلح والضرما والسحاء والقتاد والقيصوم وغيرها".

غرفة القصيم ملتقى ومعرض النحالين الأول بمنطقة القصيم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الأول من نوعه بالمنطقة.. "غرفة القصيم" تقيم ملتقى النحالين.. الخميس
سبق

ينطلق يوم الخميس المقبل، ملتقى ومعرض النحالين الأول بمنطقة القصيم، والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، ويستمر لمدة سبعة أيام في مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض ببريدة.

وقال أمين عام الغرفة المشرف العام على الملتقى محمد بن عبدالكريم الحنايا: "الملتقى يأتي ضمن برامج غرفة القصيم المتنوعة المهتمة بالحراك الاقتصادي، وتقديم كافة سبل الدعم انطلاقاً من توجيهات وحرص صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، حفظه الله، بكل ما من شأنه حضور وتوهج المنطقة".

وأضاف: "يسعى الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة لتحقيق عدة أهداف، منها تعزيز رؤية المملكة الغالية ٢٠٣٠م من خلال تنشيط الحراك الاقتصادي بالمنطقة بشكل عام ومنتج العسل على وجه الخصوص؛ كونه أحد المنتجات الزراعية الهامة التي تحتاج إلى تسليط المزيد من الضوء".

واختتم قائلاً: "إضافة إلى خلق روابط بين المهتمين به من خلال اللقاءات وورش العمل والندوات، مع الأخذ بالاعتبار تعزيز السياحة الداخلية بإيجاد برامج جاذبة ومتنوعة، وسيعرف الملتقى بمنتجات النحل مثل شمع النحل وسم النحل وحبوب اللقاح وغذاء الملكات وغراء النحل أو العبكر، إضافة إلى التعريف بأنواع العسل، ومنها: السدر والشفلح والكيناء والطلح والضرما والسحاء والقتاد والقيصوم وغيرها".

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
08:01 PM

الأول من نوعه بالمنطقة.. "غرفة القصيم" تقيم ملتقى النحالين.. الخميس

يهدف إلى التعريف بمنتج النحل وفوائده

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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ينطلق يوم الخميس المقبل، ملتقى ومعرض النحالين الأول بمنطقة القصيم، والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، ويستمر لمدة سبعة أيام في مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض ببريدة.

وقال أمين عام الغرفة المشرف العام على الملتقى محمد بن عبدالكريم الحنايا: "الملتقى يأتي ضمن برامج غرفة القصيم المتنوعة المهتمة بالحراك الاقتصادي، وتقديم كافة سبل الدعم انطلاقاً من توجيهات وحرص صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، حفظه الله، بكل ما من شأنه حضور وتوهج المنطقة".

وأضاف: "يسعى الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة لتحقيق عدة أهداف، منها تعزيز رؤية المملكة الغالية ٢٠٣٠م من خلال تنشيط الحراك الاقتصادي بالمنطقة بشكل عام ومنتج العسل على وجه الخصوص؛ كونه أحد المنتجات الزراعية الهامة التي تحتاج إلى تسليط المزيد من الضوء".

واختتم قائلاً: "إضافة إلى خلق روابط بين المهتمين به من خلال اللقاءات وورش العمل والندوات، مع الأخذ بالاعتبار تعزيز السياحة الداخلية بإيجاد برامج جاذبة ومتنوعة، وسيعرف الملتقى بمنتجات النحل مثل شمع النحل وسم النحل وحبوب اللقاح وغذاء الملكات وغراء النحل أو العبكر، إضافة إلى التعريف بأنواع العسل، ومنها: السدر والشفلح والكيناء والطلح والضرما والسحاء والقتاد والقيصوم وغيرها".

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