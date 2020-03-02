النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤسسة النقد تُصدر ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين

لدعم نمو المهنة وضمان فاعلية مشاركتها في تقوية المتانة المالية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن صدور ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين، لتحل محل اللائحة التنظيمية للأعمال الاكتوارية لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين.

وأوضحت "ساما" في بيان لها، أن قطاع التأمين يُعد أحد أهم القطاعات المالية التي تستهدفها رؤية المملكة 2030؛ لكونه قطاعًا داعمًا للنمو الاقتصادي، مؤكدة أنه باعتبار سرعة تطور أعمال التأمين من الناحية التقنية والتركيز على حاجات العملاء؛ فإنه يتعين تطوير إجراءات إدارة المخاطر والتشريعات النظامية لتتماشى مع متغيرات صناعة التأمين ومتطلباتها.

وعملت المؤسسة على تحديث اللائحة التنظيمية للأعمال الاكتوارية لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين؛ بإصدارها ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين وتعليمات إنشاء الإدارة الاكتوارية في شركة التأمين وإعادة التأمين.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن الاكتواري يُعد ركيزة أساسية في الأعمال التي تقوم بها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين؛ حيث يؤدي دورًا مهمًّا في تصميم المنتجات وتسعيرها، إضافة إلى العمل على التقارير المالية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية.

وبيّنت مؤسسة النقد أنها تهدف من تحديث ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين، إلى دعم نمو المهنة الاكتوارية؛ لضمان فاعلية مشاركتها في ازدهار وتقوية المتانة المالية لقطاع التأمين، كما تتطلع المؤسسة من خلال هذا التحديث إلى حماية حملة الوثائق وتطوير وتنظيم أداء الاكتواريين؛ مما ينعكس إيجابًا على صناعة التأمين في المملكة؛ ليصبح قادرًا على الاستجابة لمتطلبات السوق والتوسع الاقتصادي، إضافة إلى تطوير الفرص الوظيفية والمهنية الواعدة للاكتواريين السعوديين.

وعرضت المؤسسة في وقت سابق هذه الضوابط على المختصين والمهتمين؛ بهدف استطلاع مرئياتهم وملاحظاتهم، وتمت دراسة هذه الملاحظات والمرئيات وأخذ المُناسب منها بالاعتبار، قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط؛ علمًا بأنه يمكن الاطلاع على ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين؛ من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsuranceRulesAndRegulation.aspx

مؤسسة النقد العربي السعودي ساما

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مؤسسة النقد تُصدر ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين
سبق

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن صدور ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين، لتحل محل اللائحة التنظيمية للأعمال الاكتوارية لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين.

وأوضحت "ساما" في بيان لها، أن قطاع التأمين يُعد أحد أهم القطاعات المالية التي تستهدفها رؤية المملكة 2030؛ لكونه قطاعًا داعمًا للنمو الاقتصادي، مؤكدة أنه باعتبار سرعة تطور أعمال التأمين من الناحية التقنية والتركيز على حاجات العملاء؛ فإنه يتعين تطوير إجراءات إدارة المخاطر والتشريعات النظامية لتتماشى مع متغيرات صناعة التأمين ومتطلباتها.

وعملت المؤسسة على تحديث اللائحة التنظيمية للأعمال الاكتوارية لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين؛ بإصدارها ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين وتعليمات إنشاء الإدارة الاكتوارية في شركة التأمين وإعادة التأمين.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن الاكتواري يُعد ركيزة أساسية في الأعمال التي تقوم بها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين؛ حيث يؤدي دورًا مهمًّا في تصميم المنتجات وتسعيرها، إضافة إلى العمل على التقارير المالية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية.

وبيّنت مؤسسة النقد أنها تهدف من تحديث ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين، إلى دعم نمو المهنة الاكتوارية؛ لضمان فاعلية مشاركتها في ازدهار وتقوية المتانة المالية لقطاع التأمين، كما تتطلع المؤسسة من خلال هذا التحديث إلى حماية حملة الوثائق وتطوير وتنظيم أداء الاكتواريين؛ مما ينعكس إيجابًا على صناعة التأمين في المملكة؛ ليصبح قادرًا على الاستجابة لمتطلبات السوق والتوسع الاقتصادي، إضافة إلى تطوير الفرص الوظيفية والمهنية الواعدة للاكتواريين السعوديين.

وعرضت المؤسسة في وقت سابق هذه الضوابط على المختصين والمهتمين؛ بهدف استطلاع مرئياتهم وملاحظاتهم، وتمت دراسة هذه الملاحظات والمرئيات وأخذ المُناسب منها بالاعتبار، قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط؛ علمًا بأنه يمكن الاطلاع على ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين؛ من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsuranceRulesAndRegulation.aspx

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
10:53 AM

مؤسسة النقد تُصدر ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين

لدعم نمو المهنة وضمان فاعلية مشاركتها في تقوية المتانة المالية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
901

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن صدور ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين، لتحل محل اللائحة التنظيمية للأعمال الاكتوارية لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين.

وأوضحت "ساما" في بيان لها، أن قطاع التأمين يُعد أحد أهم القطاعات المالية التي تستهدفها رؤية المملكة 2030؛ لكونه قطاعًا داعمًا للنمو الاقتصادي، مؤكدة أنه باعتبار سرعة تطور أعمال التأمين من الناحية التقنية والتركيز على حاجات العملاء؛ فإنه يتعين تطوير إجراءات إدارة المخاطر والتشريعات النظامية لتتماشى مع متغيرات صناعة التأمين ومتطلباتها.

وعملت المؤسسة على تحديث اللائحة التنظيمية للأعمال الاكتوارية لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين؛ بإصدارها ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين وتعليمات إنشاء الإدارة الاكتوارية في شركة التأمين وإعادة التأمين.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن الاكتواري يُعد ركيزة أساسية في الأعمال التي تقوم بها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين؛ حيث يؤدي دورًا مهمًّا في تصميم المنتجات وتسعيرها، إضافة إلى العمل على التقارير المالية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية.

وبيّنت مؤسسة النقد أنها تهدف من تحديث ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين، إلى دعم نمو المهنة الاكتوارية؛ لضمان فاعلية مشاركتها في ازدهار وتقوية المتانة المالية لقطاع التأمين، كما تتطلع المؤسسة من خلال هذا التحديث إلى حماية حملة الوثائق وتطوير وتنظيم أداء الاكتواريين؛ مما ينعكس إيجابًا على صناعة التأمين في المملكة؛ ليصبح قادرًا على الاستجابة لمتطلبات السوق والتوسع الاقتصادي، إضافة إلى تطوير الفرص الوظيفية والمهنية الواعدة للاكتواريين السعوديين.

وعرضت المؤسسة في وقت سابق هذه الضوابط على المختصين والمهتمين؛ بهدف استطلاع مرئياتهم وملاحظاتهم، وتمت دراسة هذه الملاحظات والمرئيات وأخذ المُناسب منها بالاعتبار، قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط؛ علمًا بأنه يمكن الاطلاع على ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين؛ من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsuranceRulesAndRegulation.aspx

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,923
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,613
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,826
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,058

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة