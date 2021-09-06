بالصور والفيديو.. أمطار وسيول على "وادي الفرع" جنوب المدينة المنورة

الدفاع المدني يدعو للابتعاد عن مجرى الأودية

تصوير- باسم الجابري: شهدت محافظة وادي الفرع، مساء اليوم، أمطاراً متوسطة، سال على إثرها بعض الأودية والشعاب، وما زالت تشهد هطول أمطار خفيفة على بعض أجزائها.

وتركزت غزارة الأمطار على بعض القرى والمراكز الشمالية للمحافظة، فيما كانت متوسطة وخفيفة في القرى الاخرى، وسط تحذيرات مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة للمواطنين بالابتعاد عن مجرى الأودية، أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.