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ولي العهد يلتقي "ماي" لبحث ضرورة تهدئة الوضع في الخليج.. السبت

على هامش قمة العشرين.. واللقاء يبحث قضايا إقليمية مهمة

قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن "ماي" ستجتمع مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم السبت؛ لبحث ضرورة تهدئة الوضع في الخليج، وذلك بعد تفجر التوتر بسبب نزاع بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الاتفاق النووي مع طهران. وقالت المتحدثة الرسمية للصحفيين: "ستستغل رئيسة الوزراء الفرصة لبحث قضايا إقليمية مهمة مع ولي العهد السعودي حول الخليج، والحرب في اليمن".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يلتقي "ماي" لبحث ضرورة تهدئة الوضع في الخليج.. السبت
سبق

قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن "ماي" ستجتمع مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم السبت؛ لبحث ضرورة تهدئة الوضع في الخليج، وذلك بعد تفجر التوتر بسبب نزاع بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الاتفاق النووي مع طهران. وقالت المتحدثة الرسمية للصحفيين: "ستستغل رئيسة الوزراء الفرصة لبحث قضايا إقليمية مهمة مع ولي العهد السعودي حول الخليج، والحرب في اليمن".

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
09:35 PM

ولي العهد يلتقي "ماي" لبحث ضرورة تهدئة الوضع في الخليج.. السبت

على هامش قمة العشرين.. واللقاء يبحث قضايا إقليمية مهمة

A A A
محمد البقمي - الرياض
0
1,207

قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن "ماي" ستجتمع مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم السبت؛ لبحث ضرورة تهدئة الوضع في الخليج، وذلك بعد تفجر التوتر بسبب نزاع بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الاتفاق النووي مع طهران. وقالت المتحدثة الرسمية للصحفيين: "ستستغل رئيسة الوزراء الفرصة لبحث قضايا إقليمية مهمة مع ولي العهد السعودي حول الخليج، والحرب في اليمن".

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