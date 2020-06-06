الدمام: 5 وفيات جديدة بكورونا.. اليوم

ليرتفع إجمالي عدد الضحايا بها إلى 27

سجلت مدينة الدمام اليوم خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 27 وفاة، كما سجلت اليوم 149 إصابة. إضافة إلى تعافي 86 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل 3121 إصابة جديدة بـفيروس كورونا في المملكة، فيما تم تسجيل 1175 حالة تعافٍ جديدة.