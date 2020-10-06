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أمير الجوف يترأس اجتماع فريق تحقيق كفاءة الإنفاق وهذا ما وجّه به

استمع لعرض موجز عن أعمال الفريق تضمنت متابعة التوصيات السابقة

ترأس أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي من مكتبه بالإمارة، اليوم، الاجتماع الشهري لفريق تحقيق كفاءة الإنفاق بالإمارة.

وأكد أمير المنطقة، أهمية تعزيز ورفع كفاءة الإنفاق بما يزيد الأثر المتحقق مقابل الصرف ومواءمة البرامج والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

بعد ذلك، استمع أمير الجوف من وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، لعرض موجز عن أعمال الفريق تضمنت متابعة التوصيات السابقة وعرضاً للتقرير الشهري لفريق تحقيق كفاءة الإنفاق بالإمارة.

ووجّه بإشراك جميع الإدارات بالإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لإيجاد فرص تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحليل البيانات التشغيلية والمصروفات وربطها بالمنجز لرفع كفاءة الأداء والإنفاق.

الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الجوف يترأس اجتماع فريق تحقيق كفاءة الإنفاق وهذا ما وجّه به
سبق

ترأس أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي من مكتبه بالإمارة، اليوم، الاجتماع الشهري لفريق تحقيق كفاءة الإنفاق بالإمارة.

وأكد أمير المنطقة، أهمية تعزيز ورفع كفاءة الإنفاق بما يزيد الأثر المتحقق مقابل الصرف ومواءمة البرامج والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

بعد ذلك، استمع أمير الجوف من وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، لعرض موجز عن أعمال الفريق تضمنت متابعة التوصيات السابقة وعرضاً للتقرير الشهري لفريق تحقيق كفاءة الإنفاق بالإمارة.

ووجّه بإشراك جميع الإدارات بالإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لإيجاد فرص تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحليل البيانات التشغيلية والمصروفات وربطها بالمنجز لرفع كفاءة الأداء والإنفاق.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
12:44 PM

أمير الجوف يترأس اجتماع فريق تحقيق كفاءة الإنفاق وهذا ما وجّه به

استمع لعرض موجز عن أعمال الفريق تضمنت متابعة التوصيات السابقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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ترأس أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي من مكتبه بالإمارة، اليوم، الاجتماع الشهري لفريق تحقيق كفاءة الإنفاق بالإمارة.

وأكد أمير المنطقة، أهمية تعزيز ورفع كفاءة الإنفاق بما يزيد الأثر المتحقق مقابل الصرف ومواءمة البرامج والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

بعد ذلك، استمع أمير الجوف من وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، لعرض موجز عن أعمال الفريق تضمنت متابعة التوصيات السابقة وعرضاً للتقرير الشهري لفريق تحقيق كفاءة الإنفاق بالإمارة.

ووجّه بإشراك جميع الإدارات بالإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لإيجاد فرص تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحليل البيانات التشغيلية والمصروفات وربطها بالمنجز لرفع كفاءة الأداء والإنفاق.

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