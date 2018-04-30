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انطلاق المعرض المهني الخامس لمنتجات 49 مستفيدة من ذوات الإعاقة

يضم 142 قطعة فنية وتصميماً

انطلق مساء أمس المعرض المهني الخامس لمتدربات قسم التأهيل المهني للإناث بحي القدس التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وذلك بمركز الملك سلمان الاجتماعي بالرياض والذي يضم منتجات 49 مستفيدة من ذوات الإعاقة ويستمر لمدة ثمانية أيام .

وأوضحت مشرفة قسم التأهيل المهني حياة الجريس أن المركز يسعى من خلال تنظيم هذا المعرض إلى تسليط الضوء على قدرات وامكانيات هذه الفئة من المجتمع وما لديها من مواهب وطموحات بالإضافة الى تعريف المجتمع بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلةً بمراكز وأقسام التأهيل المهني لذوات الإعاقة حسب قدراتهن ونوع وشدة الإعاقة لديهن.

يذكر أن المعرض يحتوي على 142 قطعة فنية من إبداعات الفتيات ومنتوجاتهن اثناء الورش التدريبية والمهنية التي يلتحقن بها طوال العام مثل الاشغال الفنية والديكوباج وفنون التفصيل والخياطة والتطريز واللوحات الجدارية والأواني الخزفية بالإضافة إلى أطقم السجاد وأعمال التصميم الأخرى.

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انطلاق المعرض المهني الخامس لمنتجات 49 مستفيدة من ذوات الإعاقة
سبق

انطلق مساء أمس المعرض المهني الخامس لمتدربات قسم التأهيل المهني للإناث بحي القدس التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وذلك بمركز الملك سلمان الاجتماعي بالرياض والذي يضم منتجات 49 مستفيدة من ذوات الإعاقة ويستمر لمدة ثمانية أيام .

وأوضحت مشرفة قسم التأهيل المهني حياة الجريس أن المركز يسعى من خلال تنظيم هذا المعرض إلى تسليط الضوء على قدرات وامكانيات هذه الفئة من المجتمع وما لديها من مواهب وطموحات بالإضافة الى تعريف المجتمع بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلةً بمراكز وأقسام التأهيل المهني لذوات الإعاقة حسب قدراتهن ونوع وشدة الإعاقة لديهن.

يذكر أن المعرض يحتوي على 142 قطعة فنية من إبداعات الفتيات ومنتوجاتهن اثناء الورش التدريبية والمهنية التي يلتحقن بها طوال العام مثل الاشغال الفنية والديكوباج وفنون التفصيل والخياطة والتطريز واللوحات الجدارية والأواني الخزفية بالإضافة إلى أطقم السجاد وأعمال التصميم الأخرى.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
07:57 PM

انطلاق المعرض المهني الخامس لمنتجات 49 مستفيدة من ذوات الإعاقة

يضم 142 قطعة فنية وتصميماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلق مساء أمس المعرض المهني الخامس لمتدربات قسم التأهيل المهني للإناث بحي القدس التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وذلك بمركز الملك سلمان الاجتماعي بالرياض والذي يضم منتجات 49 مستفيدة من ذوات الإعاقة ويستمر لمدة ثمانية أيام .

وأوضحت مشرفة قسم التأهيل المهني حياة الجريس أن المركز يسعى من خلال تنظيم هذا المعرض إلى تسليط الضوء على قدرات وامكانيات هذه الفئة من المجتمع وما لديها من مواهب وطموحات بالإضافة الى تعريف المجتمع بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلةً بمراكز وأقسام التأهيل المهني لذوات الإعاقة حسب قدراتهن ونوع وشدة الإعاقة لديهن.

يذكر أن المعرض يحتوي على 142 قطعة فنية من إبداعات الفتيات ومنتوجاتهن اثناء الورش التدريبية والمهنية التي يلتحقن بها طوال العام مثل الاشغال الفنية والديكوباج وفنون التفصيل والخياطة والتطريز واللوحات الجدارية والأواني الخزفية بالإضافة إلى أطقم السجاد وأعمال التصميم الأخرى.

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