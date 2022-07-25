النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفد جامعة الملك سعود يزور إدارة التدريب والابتعاث بـ"تعليم الرياض"

زار وفد من جامعة الملك سعود برئاسة الدكتور أنس التويجري مدير المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية بالجامعة، ومساعده أديب الصبي، إدارة التدريب والابتعاث بتعليم الرياض في إطار التعاون المشترك والاتفاقية المشتركة بين الجانبين، للاطلاع على الخبرات وبرامج التدريب الصيفي بالإدارة.
وأشار الوفد خلال الزيارة إلى الثقل الكبير لتعليم الرياض في مجال التدريب وما يمتلكه من إمكانيات بشرية متميزة وإقبال متزايد من الميدان التعليمي على برامج التدريب سواء البرامج الصيفية أو برامج التدريب خلال العام الدراسي.
وامتدح الوفد نوعية البرامج المقدمة والتي تلبي رغبات المنتسبين في الميدان التعليمي لتطوير الأداء المهني وتزويدهم بالمهارات اللازمة في الحياة العملية والشخصية.
وتطرق إلى أهمية تكثيف التعاون بين الجامعة وتعليم الرياض في مجال التدريب تحديداً والإقبال المتزايد والمتوقع على البرامج التدريبية النوعية خلال الفترة القادمة خاصة بعد اعتماد لائحة الوظائف التعليمية الجديدة والتي ترتكز على التطوير والتدريب كأحد سمات هذه اللائحة.
من جانبه، أوضح مدير ادارة التدريب التربوي والابتعاث بالإدارة أن تعليم الرياض أدرج في البرنامج الصيفي لهذا العام 145 برنامجاً تدريبياِ يستفيد منها ما يقارب 1000 معلم أسبوعياً، مشيراً إلى أن التدريب في تعليم الرياض يتشرف باستقبال معلمي الرياض وكل المعلمين من مناطق المملكة الراغبين في حضور البرامج التدريبية خلال الصيف.
وتجول الوفد برفقة مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث بتعليم الرياض خالد الرفاعي، ومشرف عام المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم ماجد الحميد، ومساعد مدير إدارة التدريب والابتعاث للأقسام سامي الحمود، ومساعد مدير إدارة التدريب والابتعاث للمراكز بخيت الزهراني، ورئيس قسم المشاريع والاتصال النوعي زيد الخمشي، بقاعات التدريب اطلعوا خلالها على البرامج التدريبية المقدمة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وفد جامعة الملك سعود يزور إدارة التدريب والابتعاث بـ"تعليم الرياض"
سبق

زار وفد من جامعة الملك سعود برئاسة الدكتور أنس التويجري مدير المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية بالجامعة، ومساعده أديب الصبي، إدارة التدريب والابتعاث بتعليم الرياض في إطار التعاون المشترك والاتفاقية المشتركة بين الجانبين، للاطلاع على الخبرات وبرامج التدريب الصيفي بالإدارة.
وأشار الوفد خلال الزيارة إلى الثقل الكبير لتعليم الرياض في مجال التدريب وما يمتلكه من إمكانيات بشرية متميزة وإقبال متزايد من الميدان التعليمي على برامج التدريب سواء البرامج الصيفية أو برامج التدريب خلال العام الدراسي.
وامتدح الوفد نوعية البرامج المقدمة والتي تلبي رغبات المنتسبين في الميدان التعليمي لتطوير الأداء المهني وتزويدهم بالمهارات اللازمة في الحياة العملية والشخصية.
وتطرق إلى أهمية تكثيف التعاون بين الجامعة وتعليم الرياض في مجال التدريب تحديداً والإقبال المتزايد والمتوقع على البرامج التدريبية النوعية خلال الفترة القادمة خاصة بعد اعتماد لائحة الوظائف التعليمية الجديدة والتي ترتكز على التطوير والتدريب كأحد سمات هذه اللائحة.
من جانبه، أوضح مدير ادارة التدريب التربوي والابتعاث بالإدارة أن تعليم الرياض أدرج في البرنامج الصيفي لهذا العام 145 برنامجاً تدريبياِ يستفيد منها ما يقارب 1000 معلم أسبوعياً، مشيراً إلى أن التدريب في تعليم الرياض يتشرف باستقبال معلمي الرياض وكل المعلمين من مناطق المملكة الراغبين في حضور البرامج التدريبية خلال الصيف.
وتجول الوفد برفقة مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث بتعليم الرياض خالد الرفاعي، ومشرف عام المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم ماجد الحميد، ومساعد مدير إدارة التدريب والابتعاث للأقسام سامي الحمود، ومساعد مدير إدارة التدريب والابتعاث للمراكز بخيت الزهراني، ورئيس قسم المشاريع والاتصال النوعي زيد الخمشي، بقاعات التدريب اطلعوا خلالها على البرامج التدريبية المقدمة.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
10:17 AM

وفد جامعة الملك سعود يزور إدارة التدريب والابتعاث بـ"تعليم الرياض"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
24

زار وفد من جامعة الملك سعود برئاسة الدكتور أنس التويجري مدير المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية بالجامعة، ومساعده أديب الصبي، إدارة التدريب والابتعاث بتعليم الرياض في إطار التعاون المشترك والاتفاقية المشتركة بين الجانبين، للاطلاع على الخبرات وبرامج التدريب الصيفي بالإدارة.
وأشار الوفد خلال الزيارة إلى الثقل الكبير لتعليم الرياض في مجال التدريب وما يمتلكه من إمكانيات بشرية متميزة وإقبال متزايد من الميدان التعليمي على برامج التدريب سواء البرامج الصيفية أو برامج التدريب خلال العام الدراسي.
وامتدح الوفد نوعية البرامج المقدمة والتي تلبي رغبات المنتسبين في الميدان التعليمي لتطوير الأداء المهني وتزويدهم بالمهارات اللازمة في الحياة العملية والشخصية.
وتطرق إلى أهمية تكثيف التعاون بين الجامعة وتعليم الرياض في مجال التدريب تحديداً والإقبال المتزايد والمتوقع على البرامج التدريبية النوعية خلال الفترة القادمة خاصة بعد اعتماد لائحة الوظائف التعليمية الجديدة والتي ترتكز على التطوير والتدريب كأحد سمات هذه اللائحة.
من جانبه، أوضح مدير ادارة التدريب التربوي والابتعاث بالإدارة أن تعليم الرياض أدرج في البرنامج الصيفي لهذا العام 145 برنامجاً تدريبياِ يستفيد منها ما يقارب 1000 معلم أسبوعياً، مشيراً إلى أن التدريب في تعليم الرياض يتشرف باستقبال معلمي الرياض وكل المعلمين من مناطق المملكة الراغبين في حضور البرامج التدريبية خلال الصيف.
وتجول الوفد برفقة مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث بتعليم الرياض خالد الرفاعي، ومشرف عام المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم ماجد الحميد، ومساعد مدير إدارة التدريب والابتعاث للأقسام سامي الحمود، ومساعد مدير إدارة التدريب والابتعاث للمراكز بخيت الزهراني، ورئيس قسم المشاريع والاتصال النوعي زيد الخمشي، بقاعات التدريب اطلعوا خلالها على البرامج التدريبية المقدمة.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,108
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,285
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,191
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,144

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان
لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة