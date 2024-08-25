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"هيئة الصحفيين" تعلن عن منتدى وجائزة الإعلام السعودي.. الثلاثاء

تكشف تفاصيل النسخة الأولى عبر مؤتمر صحفي بمقر الهيئة بالرياض

تعقد هيئة الصحفيين السعوديين، ظهر بعد غد الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن تفاصيل منتدى الإعلام السعودي وجائزة الإعلام السعودي في نسختهما الأولى؛ وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين خالد المالك، وعضو مجلس إدارة الهيئة رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي محمد فهد الحارثي.

وقال الحارثي: إنه سيعلن خلال المؤتمر الصحفي، رؤية وشعار وأهداف منتدى الإعلام السعودي، وجائزة الإعلام السعودي في نسختهما الأولى لهذا العام؛ مشيرًا إلى أنه سيدشن على هامش المؤتمر الموقع الإلكتروني باللغة العربية والإنجليزية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمنتدى، والجائزة؛ بهدف الترويج والتعريف بها على المستوى المحلي والعالمي.

وأوضح أن منتدى الإعلام السعودي الذي يُعقد نهاية نوفمبر المقبل؛ يأتي في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الإعلام تغيرات وتطورات متسارعة في شتى المجالات التقنية والاستثمارية؛ مُبَينًا أن المنتدى سيناقش تلك التطورات والقضايا والموضوعات الإعلامية المستجدة، والتفاعل معها، بمشاركة خبراء وقادة ومؤثرين في مجال صناعة الإعلام؛ بهدف تحقيق جملة من الأهداف التي تدعم صناعة الإعلام.

وبيّن "الحارثي" أن جائزة الإعلام السعودي، تأتي في دورتها الأولى هذا العام؛ دعمًا للمؤسسات الإعلامية في اكتشاف المبدعين ورعايتهم وتشجيعهم، وإيمانًا بأهمية تعزيز جهود الإعلاميين السعوديين في بناء محتوى غير تقليدي يتصف بالإبداع والابتكار، كما ستسهم الجائزة في إبراز مشاركة الإعلام السعودي في الإثراء المعرفي للمجتمع، وتحقيق مستهدفاته من البرامج التنموية والثقافية والاقتصادية والاستثمارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الصحفيين" تعلن عن منتدى وجائزة الإعلام السعودي.. الثلاثاء
سبق

تعقد هيئة الصحفيين السعوديين، ظهر بعد غد الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن تفاصيل منتدى الإعلام السعودي وجائزة الإعلام السعودي في نسختهما الأولى؛ وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين خالد المالك، وعضو مجلس إدارة الهيئة رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي محمد فهد الحارثي.

وقال الحارثي: إنه سيعلن خلال المؤتمر الصحفي، رؤية وشعار وأهداف منتدى الإعلام السعودي، وجائزة الإعلام السعودي في نسختهما الأولى لهذا العام؛ مشيرًا إلى أنه سيدشن على هامش المؤتمر الموقع الإلكتروني باللغة العربية والإنجليزية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمنتدى، والجائزة؛ بهدف الترويج والتعريف بها على المستوى المحلي والعالمي.

وأوضح أن منتدى الإعلام السعودي الذي يُعقد نهاية نوفمبر المقبل؛ يأتي في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الإعلام تغيرات وتطورات متسارعة في شتى المجالات التقنية والاستثمارية؛ مُبَينًا أن المنتدى سيناقش تلك التطورات والقضايا والموضوعات الإعلامية المستجدة، والتفاعل معها، بمشاركة خبراء وقادة ومؤثرين في مجال صناعة الإعلام؛ بهدف تحقيق جملة من الأهداف التي تدعم صناعة الإعلام.

وبيّن "الحارثي" أن جائزة الإعلام السعودي، تأتي في دورتها الأولى هذا العام؛ دعمًا للمؤسسات الإعلامية في اكتشاف المبدعين ورعايتهم وتشجيعهم، وإيمانًا بأهمية تعزيز جهود الإعلاميين السعوديين في بناء محتوى غير تقليدي يتصف بالإبداع والابتكار، كما ستسهم الجائزة في إبراز مشاركة الإعلام السعودي في الإثراء المعرفي للمجتمع، وتحقيق مستهدفاته من البرامج التنموية والثقافية والاقتصادية والاستثمارية.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
03:54 PM

"هيئة الصحفيين" تعلن عن منتدى وجائزة الإعلام السعودي.. الثلاثاء

تكشف تفاصيل النسخة الأولى عبر مؤتمر صحفي بمقر الهيئة بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعقد هيئة الصحفيين السعوديين، ظهر بعد غد الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن تفاصيل منتدى الإعلام السعودي وجائزة الإعلام السعودي في نسختهما الأولى؛ وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين خالد المالك، وعضو مجلس إدارة الهيئة رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي محمد فهد الحارثي.

وقال الحارثي: إنه سيعلن خلال المؤتمر الصحفي، رؤية وشعار وأهداف منتدى الإعلام السعودي، وجائزة الإعلام السعودي في نسختهما الأولى لهذا العام؛ مشيرًا إلى أنه سيدشن على هامش المؤتمر الموقع الإلكتروني باللغة العربية والإنجليزية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمنتدى، والجائزة؛ بهدف الترويج والتعريف بها على المستوى المحلي والعالمي.

وأوضح أن منتدى الإعلام السعودي الذي يُعقد نهاية نوفمبر المقبل؛ يأتي في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الإعلام تغيرات وتطورات متسارعة في شتى المجالات التقنية والاستثمارية؛ مُبَينًا أن المنتدى سيناقش تلك التطورات والقضايا والموضوعات الإعلامية المستجدة، والتفاعل معها، بمشاركة خبراء وقادة ومؤثرين في مجال صناعة الإعلام؛ بهدف تحقيق جملة من الأهداف التي تدعم صناعة الإعلام.

وبيّن "الحارثي" أن جائزة الإعلام السعودي، تأتي في دورتها الأولى هذا العام؛ دعمًا للمؤسسات الإعلامية في اكتشاف المبدعين ورعايتهم وتشجيعهم، وإيمانًا بأهمية تعزيز جهود الإعلاميين السعوديين في بناء محتوى غير تقليدي يتصف بالإبداع والابتكار، كما ستسهم الجائزة في إبراز مشاركة الإعلام السعودي في الإثراء المعرفي للمجتمع، وتحقيق مستهدفاته من البرامج التنموية والثقافية والاقتصادية والاستثمارية.

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