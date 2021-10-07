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بدء الاجتماع الـ24 لرؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول التعاون

ناقش المجتمعون قاعدة المعلومات الخليجية "جسر" ومنصة التواصل الإلكتروني

افتتح رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أمس، أعمال الاجتماع الـ24 لوكلاء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقاعة المؤتمرات بفندق جراند ميلينيوم جازان بالمدينة الجامعية.

وجرى خلال الاجتماع الذي عُقِد برئاسة وكيل جامعة جازان الدكتور محمد بن علي معشي مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها استعراض البيان الختامي لقرارات المجلس الأعلى وإعلان العلا للدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون، والبيان الختامي، وإعلان الرياض للدورة الأربعين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون، وقرارات لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون، والتعاون الدولي، وسبل مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجدة وجهود دول مجلس التعاون في مجال التعليم.

كما ناقش المجتمعون قاعدة المعلومات الخليجية (جسر) ومنصة التواصل الإلكتروني، ولجان العمل المشترك، وجائزة لجنة رؤساء ومديري جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، والندوة الحادية عشرة للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.

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بدء الاجتماع الـ24 لرؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول التعاون
سبق

افتتح رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أمس، أعمال الاجتماع الـ24 لوكلاء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقاعة المؤتمرات بفندق جراند ميلينيوم جازان بالمدينة الجامعية.

وجرى خلال الاجتماع الذي عُقِد برئاسة وكيل جامعة جازان الدكتور محمد بن علي معشي مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها استعراض البيان الختامي لقرارات المجلس الأعلى وإعلان العلا للدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون، والبيان الختامي، وإعلان الرياض للدورة الأربعين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون، وقرارات لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون، والتعاون الدولي، وسبل مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجدة وجهود دول مجلس التعاون في مجال التعليم.

كما ناقش المجتمعون قاعدة المعلومات الخليجية (جسر) ومنصة التواصل الإلكتروني، ولجان العمل المشترك، وجائزة لجنة رؤساء ومديري جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، والندوة الحادية عشرة للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
11:28 AM

بدء الاجتماع الـ24 لرؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول التعاون

ناقش المجتمعون قاعدة المعلومات الخليجية "جسر" ومنصة التواصل الإلكتروني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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افتتح رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أمس، أعمال الاجتماع الـ24 لوكلاء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقاعة المؤتمرات بفندق جراند ميلينيوم جازان بالمدينة الجامعية.

وجرى خلال الاجتماع الذي عُقِد برئاسة وكيل جامعة جازان الدكتور محمد بن علي معشي مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها استعراض البيان الختامي لقرارات المجلس الأعلى وإعلان العلا للدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون، والبيان الختامي، وإعلان الرياض للدورة الأربعين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون، وقرارات لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون، والتعاون الدولي، وسبل مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجدة وجهود دول مجلس التعاون في مجال التعليم.

كما ناقش المجتمعون قاعدة المعلومات الخليجية (جسر) ومنصة التواصل الإلكتروني، ولجان العمل المشترك، وجائزة لجنة رؤساء ومديري جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، والندوة الحادية عشرة للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.

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