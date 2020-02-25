النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دولة آسيوية تعلن انتصارها على كورونا وتعافي المريض الأخير

أعلنت عدم رصد إصابات جديدة خلال الأسبوعين الماضيين

أعلنت السلطات الفيتنامية عن تعافي آخر مريض بين المصابين الـ16 بفيروس كورونا (COVID-19) على أراضيها.

وفي التفاصيل، قال نائب رئيس الوزراء الفيتنامي "فو ديغ دام" نقلاً عن وكالات عدة إن نتائج الفحوص الطبية للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد التي أُجريت لهذا الشخص، أمس الاثنين، كانت سلبية، بحيث تعافى تمامًا من المرض.

وأكدت وزارة الصحة في فيتنام عدم رصدها حالات إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بعد أن سجلت أول حالة يوم 23 يناير الماضي.

وأوضحت الوزارة أن المريض الأخير المتعافي هو رجل خمسيني أُصيب بالفيروس من ابنته إثر عودتها من مدينة ووهان الصينية، التي تعد مركز تفشي الفيروس.

وكان بين مرضى الفيروس في فيتنام مواطنان صينيان وأمريكي واحد من أصل فيتنامي.

وفي نهاية شهر يناير الماضي أوقفت فيتنام حركة الطيران مع الصين، وأغلقت جزئيًا حدودها البرية معها، ومنعت المجموعات السياحية القادمة من الصين من دخول أراضيها.

فيتنام السلطات الفيتنامية نائب رئيس الوزراء الفيتنامي فو ديغ دام فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
دولة آسيوية تعلن انتصارها على كورونا وتعافي المريض الأخير
سبق

أعلنت السلطات الفيتنامية عن تعافي آخر مريض بين المصابين الـ16 بفيروس كورونا (COVID-19) على أراضيها.

وفي التفاصيل، قال نائب رئيس الوزراء الفيتنامي "فو ديغ دام" نقلاً عن وكالات عدة إن نتائج الفحوص الطبية للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد التي أُجريت لهذا الشخص، أمس الاثنين، كانت سلبية، بحيث تعافى تمامًا من المرض.

وأكدت وزارة الصحة في فيتنام عدم رصدها حالات إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بعد أن سجلت أول حالة يوم 23 يناير الماضي.

وأوضحت الوزارة أن المريض الأخير المتعافي هو رجل خمسيني أُصيب بالفيروس من ابنته إثر عودتها من مدينة ووهان الصينية، التي تعد مركز تفشي الفيروس.

وكان بين مرضى الفيروس في فيتنام مواطنان صينيان وأمريكي واحد من أصل فيتنامي.

وفي نهاية شهر يناير الماضي أوقفت فيتنام حركة الطيران مع الصين، وأغلقت جزئيًا حدودها البرية معها، ومنعت المجموعات السياحية القادمة من الصين من دخول أراضيها.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
09:43 PM

دولة آسيوية تعلن انتصارها على كورونا وتعافي المريض الأخير

أعلنت عدم رصد إصابات جديدة خلال الأسبوعين الماضيين

A A A
محمد البقمي - الرياض
1
7,401

أعلنت السلطات الفيتنامية عن تعافي آخر مريض بين المصابين الـ16 بفيروس كورونا (COVID-19) على أراضيها.

وفي التفاصيل، قال نائب رئيس الوزراء الفيتنامي "فو ديغ دام" نقلاً عن وكالات عدة إن نتائج الفحوص الطبية للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد التي أُجريت لهذا الشخص، أمس الاثنين، كانت سلبية، بحيث تعافى تمامًا من المرض.

وأكدت وزارة الصحة في فيتنام عدم رصدها حالات إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بعد أن سجلت أول حالة يوم 23 يناير الماضي.

وأوضحت الوزارة أن المريض الأخير المتعافي هو رجل خمسيني أُصيب بالفيروس من ابنته إثر عودتها من مدينة ووهان الصينية، التي تعد مركز تفشي الفيروس.

وكان بين مرضى الفيروس في فيتنام مواطنان صينيان وأمريكي واحد من أصل فيتنامي.

وفي نهاية شهر يناير الماضي أوقفت فيتنام حركة الطيران مع الصين، وأغلقت جزئيًا حدودها البرية معها، ومنعت المجموعات السياحية القادمة من الصين من دخول أراضيها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,811
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,236
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,637
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,939

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة