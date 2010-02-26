غرق طفل داخل مجرى وادي العقيق جنوب المدينة المنورة
"الجهني": تم إخراجه من قبل فرق الدفاع المدني متوفى
لقي طفل مصرعه في المدينة المنورة؛ أكد ذلك المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة "العقيد خالد مبارك الجهني"، قائلًا: "تبلغنا عند الساعة ١٦:٢٩ من عصر اليوم الأحد، عن غرق طفل سعودي يبلغ من العمر ثماني سنوات داخل مجرى وادي العقيق جنوب المدينة المنورة، تم إخراجه من قبل فرق الدفاع المدني متوفى.
وأضاف: نسأل الله العلي القدير الرحمة والمغفرة له وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
غرق طفل داخل مجرى وادي العقيق جنوب المدينة المنورة
خالد الشامانييوسف سفرسبق2018-02-25
لقي طفل مصرعه في المدينة المنورة؛ أكد ذلك المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة "العقيد خالد مبارك الجهني"، قائلًا: "تبلغنا عند الساعة ١٦:٢٩ من عصر اليوم الأحد، عن غرق طفل سعودي يبلغ من العمر ثماني سنوات داخل مجرى وادي العقيق جنوب المدينة المنورة، تم إخراجه من قبل فرق الدفاع المدني متوفى.
وأضاف: نسأل الله العلي القدير الرحمة والمغفرة له وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
11:14 PM
غرق طفل داخل مجرى وادي العقيق جنوب المدينة المنورة
"الجهني": تم إخراجه من قبل فرق الدفاع المدني متوفى
لقي طفل مصرعه في المدينة المنورة؛ أكد ذلك المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة "العقيد خالد مبارك الجهني"، قائلًا: "تبلغنا عند الساعة ١٦:٢٩ من عصر اليوم الأحد، عن غرق طفل سعودي يبلغ من العمر ثماني سنوات داخل مجرى وادي العقيق جنوب المدينة المنورة، تم إخراجه من قبل فرق الدفاع المدني متوفى.
وأضاف: نسأل الله العلي القدير الرحمة والمغفرة له وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.