النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غرق طفل داخل مجرى وادي العقيق جنوب المدينة المنورة

"الجهني": تم إخراجه من قبل فرق الدفاع المدني متوفى

لقي طفل مصرعه في المدينة المنورة؛ أكد ذلك المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة "العقيد خالد مبارك الجهني"، قائلًا: "تبلغنا عند الساعة ١٦:٢٩ من عصر اليوم الأحد، عن غرق طفل سعودي يبلغ من العمر ثماني سنوات داخل مجرى وادي العقيق جنوب المدينة المنورة، تم إخراجه من قبل فرق الدفاع المدني متوفى.

وأضاف: نسأل الله العلي القدير الرحمة والمغفرة له وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

خالد الشاماني المدينة المنورة يوسف سفر المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غرق طفل داخل مجرى وادي العقيق جنوب المدينة المنورة
سبق

لقي طفل مصرعه في المدينة المنورة؛ أكد ذلك المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة "العقيد خالد مبارك الجهني"، قائلًا: "تبلغنا عند الساعة ١٦:٢٩ من عصر اليوم الأحد، عن غرق طفل سعودي يبلغ من العمر ثماني سنوات داخل مجرى وادي العقيق جنوب المدينة المنورة، تم إخراجه من قبل فرق الدفاع المدني متوفى.

وأضاف: نسأل الله العلي القدير الرحمة والمغفرة له وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
11:14 PM

غرق طفل داخل مجرى وادي العقيق جنوب المدينة المنورة

"الجهني": تم إخراجه من قبل فرق الدفاع المدني متوفى

A A A
مجموعة من المحررين - المدينة المنورة
2
6,327

لقي طفل مصرعه في المدينة المنورة؛ أكد ذلك المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة "العقيد خالد مبارك الجهني"، قائلًا: "تبلغنا عند الساعة ١٦:٢٩ من عصر اليوم الأحد، عن غرق طفل سعودي يبلغ من العمر ثماني سنوات داخل مجرى وادي العقيق جنوب المدينة المنورة، تم إخراجه من قبل فرق الدفاع المدني متوفى.

وأضاف: نسأل الله العلي القدير الرحمة والمغفرة له وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,449
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,429
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,004
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,574

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة