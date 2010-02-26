لقي طفل مصرعه في المدينة المنورة؛ أكد ذلك المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة "العقيد خالد مبارك الجهني"، قائلًا: "تبلغنا عند الساعة ١٦:٢٩ من عصر اليوم الأحد، عن غرق طفل سعودي يبلغ من العمر ثماني سنوات داخل مجرى وادي العقيق جنوب المدينة المنورة، تم إخراجه من قبل فرق الدفاع المدني متوفى.

غرق طفل داخل مجرى وادي العقيق جنوب المدينة المنورة خالد الشاماني يوسف سفر سبق 2018-02-25 لقي طفل مصرعه في المدينة المنورة؛ أكد ذلك المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة "العقيد خالد مبارك الجهني"، قائلًا: "تبلغنا عند الساعة ١٦:٢٩ من عصر اليوم الأحد، عن غرق طفل سعودي يبلغ من العمر ثماني سنوات داخل مجرى وادي العقيق جنوب المدينة المنورة، تم إخراجه من قبل فرق الدفاع المدني متوفى. وأضاف: نسأل الله العلي القدير الرحمة والمغفرة له وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439 11:14 PM

غرق طفل داخل مجرى وادي العقيق جنوب المدينة المنورة "الجهني": تم إخراجه من قبل فرق الدفاع المدني متوفى





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لقي طفل مصرعه في المدينة المنورة؛ أكد ذلك المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة "العقيد خالد مبارك الجهني"، قائلًا: "تبلغنا عند الساعة ١٦:٢٩ من عصر اليوم الأحد، عن غرق طفل سعودي يبلغ من العمر ثماني سنوات داخل مجرى وادي العقيق جنوب المدينة المنورة، تم إخراجه من قبل فرق الدفاع المدني متوفى.

وأضاف: نسأل الله العلي القدير الرحمة والمغفرة له وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.