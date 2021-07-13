النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد الاحتفال بالعودة للحياة الطبيعية  .."دلتا" يرغم إسرائيل على إعادة فرض قيود "كورونا"

تشكل الإصابات به 90% من الحالات

احتفلت إسرائيل قبل أربعة أسابيع بالعودة إلى الحياة الطبيعية، في إطار مكافحة مرض "كوفيد-19"، لكن ظهور المتحور دلتا الأكثر نشرًا للعدوى وارتفاع الإصابات، اضطر رئيس الوزراء نفتالي بينيت، اليوم (الثلاثاء)، لإعادة فرض بعض القيود لمكافحة الجائحة وإعادة النظر في إستراتيجية التعامل معها.

وفي إطار ما يصفه "بينيت" بأنه سياسة "الكبح الناعم" تريد الحكومة أن يتعلم الإسرائيليون كيفية التعايش مع الفيروس، وهو ما يشمل تطبيق أقل قيود ممكنة وتجنب إغلاق عام رابع قد يلحق مزيدًا من الضرر بالاقتصاد، وفقاً لـ"رويترز".

وتشمل القيود التي أعيد تطبيقها وضع الكمامات إجبارياً في الأماكن المغلقة، وفرض الحجر الصحي على جميع الوافدين إلى إسرائيل.

والمؤشر الرئيسي الذي يوجه الإستراتيجية الجديدة، هو عدد الإصابات الشديدة بـ"كوفيد-19" في المستشفيات، الذي يبلغ 45 في الوقت الراهن.

ويستلزم التطبيق مراقبة الإصابات والحث على التطعيم والفحص السريع وحملات التوعية بأهمية الكمامات.

ويبلغ متوسط الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19" حوالي 450 حالة، وتشكل السلالة دلتا الآن نحو 90 في المئة من الإصابات.

وتدرس السلطات أيضًا السماح بتطعيم الأطفال أقل من 12 عامًا على أساس كل حالة على حدة إذا كانوا يعانون من أي متاعب صحية تزيد خطورة المضاعفات في حال إصابتهم بالفيروس.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بعد الاحتفال بالعودة للحياة الطبيعية  .."دلتا" يرغم إسرائيل على إعادة فرض قيود "كورونا"
سبق

احتفلت إسرائيل قبل أربعة أسابيع بالعودة إلى الحياة الطبيعية، في إطار مكافحة مرض "كوفيد-19"، لكن ظهور المتحور دلتا الأكثر نشرًا للعدوى وارتفاع الإصابات، اضطر رئيس الوزراء نفتالي بينيت، اليوم (الثلاثاء)، لإعادة فرض بعض القيود لمكافحة الجائحة وإعادة النظر في إستراتيجية التعامل معها.

وفي إطار ما يصفه "بينيت" بأنه سياسة "الكبح الناعم" تريد الحكومة أن يتعلم الإسرائيليون كيفية التعايش مع الفيروس، وهو ما يشمل تطبيق أقل قيود ممكنة وتجنب إغلاق عام رابع قد يلحق مزيدًا من الضرر بالاقتصاد، وفقاً لـ"رويترز".

وتشمل القيود التي أعيد تطبيقها وضع الكمامات إجبارياً في الأماكن المغلقة، وفرض الحجر الصحي على جميع الوافدين إلى إسرائيل.

والمؤشر الرئيسي الذي يوجه الإستراتيجية الجديدة، هو عدد الإصابات الشديدة بـ"كوفيد-19" في المستشفيات، الذي يبلغ 45 في الوقت الراهن.

ويستلزم التطبيق مراقبة الإصابات والحث على التطعيم والفحص السريع وحملات التوعية بأهمية الكمامات.

ويبلغ متوسط الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19" حوالي 450 حالة، وتشكل السلالة دلتا الآن نحو 90 في المئة من الإصابات.

وتدرس السلطات أيضًا السماح بتطعيم الأطفال أقل من 12 عامًا على أساس كل حالة على حدة إذا كانوا يعانون من أي متاعب صحية تزيد خطورة المضاعفات في حال إصابتهم بالفيروس.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
02:12 PM

بعد الاحتفال بالعودة للحياة الطبيعية  .."دلتا" يرغم إسرائيل على إعادة فرض قيود "كورونا"

تشكل الإصابات به 90% من الحالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
741

احتفلت إسرائيل قبل أربعة أسابيع بالعودة إلى الحياة الطبيعية، في إطار مكافحة مرض "كوفيد-19"، لكن ظهور المتحور دلتا الأكثر نشرًا للعدوى وارتفاع الإصابات، اضطر رئيس الوزراء نفتالي بينيت، اليوم (الثلاثاء)، لإعادة فرض بعض القيود لمكافحة الجائحة وإعادة النظر في إستراتيجية التعامل معها.

وفي إطار ما يصفه "بينيت" بأنه سياسة "الكبح الناعم" تريد الحكومة أن يتعلم الإسرائيليون كيفية التعايش مع الفيروس، وهو ما يشمل تطبيق أقل قيود ممكنة وتجنب إغلاق عام رابع قد يلحق مزيدًا من الضرر بالاقتصاد، وفقاً لـ"رويترز".

وتشمل القيود التي أعيد تطبيقها وضع الكمامات إجبارياً في الأماكن المغلقة، وفرض الحجر الصحي على جميع الوافدين إلى إسرائيل.

والمؤشر الرئيسي الذي يوجه الإستراتيجية الجديدة، هو عدد الإصابات الشديدة بـ"كوفيد-19" في المستشفيات، الذي يبلغ 45 في الوقت الراهن.

ويستلزم التطبيق مراقبة الإصابات والحث على التطعيم والفحص السريع وحملات التوعية بأهمية الكمامات.

ويبلغ متوسط الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19" حوالي 450 حالة، وتشكل السلالة دلتا الآن نحو 90 في المئة من الإصابات.

وتدرس السلطات أيضًا السماح بتطعيم الأطفال أقل من 12 عامًا على أساس كل حالة على حدة إذا كانوا يعانون من أي متاعب صحية تزيد خطورة المضاعفات في حال إصابتهم بالفيروس.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,844
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,041
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,392
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,809

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة