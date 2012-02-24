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شاهد.. أحد رجال قوات الطوارئ يساعد مُسِنة بساحات الحرم الخارجية

تخلى عنها مَن كان يوصلها ليبادر رجل الأمن للقيام بدوره

لا يقتصر دور رجال الأمن الموجودين في الحرم المكي الشريف على حفظ الأمن وسلامة مرتادي الحرم المكي الشريف في أثناء تأديتهم مناسكهم.

عدسة "سبق" التقطت أحد رجال قوات الطوارئ الخاصة، وهو يبادر بمساعدة مُسِنة كبيرة بعد أن تركها مَن كان يقوم بدفعها؛ ليتولى إيصالها إلى وجهتها، وهو يصغي لها سمعه ليلتقط كلماتها ليعلم أين وجهتها وسط دعواتها له على مبادرته.

المواقف التي يضربها رجال الأمن في خدمة ضيوف الحرم المكي الشريف وما توليه قيادات المملكة -حفظهم الله- تكاد لا تُعد ولا تُحصى، ودوماً تتجدّد بين لحظة وأخرى.

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شاهد.. أحد رجال قوات الطوارئ يساعد مُسِنة بساحات الحرم الخارجية
سبق

لا يقتصر دور رجال الأمن الموجودين في الحرم المكي الشريف على حفظ الأمن وسلامة مرتادي الحرم المكي الشريف في أثناء تأديتهم مناسكهم.

عدسة "سبق" التقطت أحد رجال قوات الطوارئ الخاصة، وهو يبادر بمساعدة مُسِنة كبيرة بعد أن تركها مَن كان يقوم بدفعها؛ ليتولى إيصالها إلى وجهتها، وهو يصغي لها سمعه ليلتقط كلماتها ليعلم أين وجهتها وسط دعواتها له على مبادرته.

المواقف التي يضربها رجال الأمن في خدمة ضيوف الحرم المكي الشريف وما توليه قيادات المملكة -حفظهم الله- تكاد لا تُعد ولا تُحصى، ودوماً تتجدّد بين لحظة وأخرى.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
10:20 AM

شاهد.. أحد رجال قوات الطوارئ يساعد مُسِنة بساحات الحرم الخارجية

تخلى عنها مَن كان يوصلها ليبادر رجل الأمن للقيام بدوره

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
1,049

لا يقتصر دور رجال الأمن الموجودين في الحرم المكي الشريف على حفظ الأمن وسلامة مرتادي الحرم المكي الشريف في أثناء تأديتهم مناسكهم.

عدسة "سبق" التقطت أحد رجال قوات الطوارئ الخاصة، وهو يبادر بمساعدة مُسِنة كبيرة بعد أن تركها مَن كان يقوم بدفعها؛ ليتولى إيصالها إلى وجهتها، وهو يصغي لها سمعه ليلتقط كلماتها ليعلم أين وجهتها وسط دعواتها له على مبادرته.

المواقف التي يضربها رجال الأمن في خدمة ضيوف الحرم المكي الشريف وما توليه قيادات المملكة -حفظهم الله- تكاد لا تُعد ولا تُحصى، ودوماً تتجدّد بين لحظة وأخرى.

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