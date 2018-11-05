الولايات المتحدة: هذه قائمة الدول الـ8 المعفاة من عقوبات إيران

سيسمح لها بمواصلة شراء الخام من طهران لمدة 6 أشهر فقط

كشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم النقاب عن أسماء الدول الثماني التي أعفتها الولايات المتحدة مؤقتاً، من العقوبات النفطية المفروضة على إيران.

ووفقاً لما أعلنه بومبيو فيعني هذا الإعفاء أن هذه الدول الثماني، سيسمح لها بمواصلة شراء الخام من إيران لمدة 6 أشهر فقط، بعد سريان العقوبات التي فرضتها واشنطن على قطاعات الطاقة الإيرانية.

والدول المعفاة هي الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية، وهم من كبار زبائن إيران العضو بمنظمة "أوبك".

في سياق متصل قال بومبيو، إن أكثر من 20 دولة خفضت بالفعل وارداتها من النفط الإيراني، مما قلص مبيعات طهران أكثر من مليون برميل يومياً مؤكداً أن بلاده ستواصل الضغط على النظام الإيراني دون هوادة، حتى يغير سلوكه المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، وفقاً لرويترز.