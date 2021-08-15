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البدء في الفحص "الذهني وعلاج الاضطرابات النفسية" قبل الزواج بـ"نفسية الطائف"

يتم عن بعد وبشكل اختياري وسري

شرعت صحة الطائف في الخدمة الاستشارية عن بعد لبدء زواج آمن من خلال تقديم استشارات متخصصة للمقبلين والمقبلات على الزواج.

وأطلق المساعد للخدمات العلاجية بصحة الطائف الدكتور فؤاد الثبيتي، اليوم، وبحضور مدير مستشفى الصحة النفسية الدكتور فريد المالكي، ومدير إدارة المختبرات وبنوك الدم خالد الغامدي، مبادرة "استشارة ما قبل الزواج".

وقال الدكتور "الثبيتي": "فريق العمل بمستشفى الصحة النفسية حرص على تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم التي يتم من خلالها تقديم الاستشارات النفسية للمقبلين على الزواج؛ نظرًا لأهمية الفحص الذهني قبل الزواج وعلاج الاضطرابات النفسية في حال وجودها، حسب رغبة المستفيد".

وأوضح آلية تنفيذ المبادرة من خلال قيام المستفيد بالدخول على الرابط أو الباركود الموجود في إعلانات المبادرة، وتعبئة البيانات المطلوبة، ومن ثَم يقوم فريق العمل بالتواصل معه لتحديد وقت مقابلته مع الأخصائي النفسي عن طريق العيادة الافتراضية.

إلى ذلك أوضح مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم الأخصائي خالد الغامدي، أن دورهم حثّ المقبلين على الزواج من الجنسين على الاستفادة من هذه المبادرة عند حضورهم لعمل فحص الزواج.

يذكر أن الاستشارات النفسية للمقبلين على الزواج أمر اختياري وليس إجباريًّا، وسيتم الالتزام بسرية المعلومات ولن يكون هنالك حاجة لفتح ملف طبي.

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البدء في الفحص "الذهني وعلاج الاضطرابات النفسية" قبل الزواج بـ"نفسية الطائف"
سبق

شرعت صحة الطائف في الخدمة الاستشارية عن بعد لبدء زواج آمن من خلال تقديم استشارات متخصصة للمقبلين والمقبلات على الزواج.

وأطلق المساعد للخدمات العلاجية بصحة الطائف الدكتور فؤاد الثبيتي، اليوم، وبحضور مدير مستشفى الصحة النفسية الدكتور فريد المالكي، ومدير إدارة المختبرات وبنوك الدم خالد الغامدي، مبادرة "استشارة ما قبل الزواج".

وقال الدكتور "الثبيتي": "فريق العمل بمستشفى الصحة النفسية حرص على تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم التي يتم من خلالها تقديم الاستشارات النفسية للمقبلين على الزواج؛ نظرًا لأهمية الفحص الذهني قبل الزواج وعلاج الاضطرابات النفسية في حال وجودها، حسب رغبة المستفيد".

وأوضح آلية تنفيذ المبادرة من خلال قيام المستفيد بالدخول على الرابط أو الباركود الموجود في إعلانات المبادرة، وتعبئة البيانات المطلوبة، ومن ثَم يقوم فريق العمل بالتواصل معه لتحديد وقت مقابلته مع الأخصائي النفسي عن طريق العيادة الافتراضية.

إلى ذلك أوضح مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم الأخصائي خالد الغامدي، أن دورهم حثّ المقبلين على الزواج من الجنسين على الاستفادة من هذه المبادرة عند حضورهم لعمل فحص الزواج.

يذكر أن الاستشارات النفسية للمقبلين على الزواج أمر اختياري وليس إجباريًّا، وسيتم الالتزام بسرية المعلومات ولن يكون هنالك حاجة لفتح ملف طبي.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
07:40 PM

البدء في الفحص "الذهني وعلاج الاضطرابات النفسية" قبل الزواج بـ"نفسية الطائف"

يتم عن بعد وبشكل اختياري وسري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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شرعت صحة الطائف في الخدمة الاستشارية عن بعد لبدء زواج آمن من خلال تقديم استشارات متخصصة للمقبلين والمقبلات على الزواج.

وأطلق المساعد للخدمات العلاجية بصحة الطائف الدكتور فؤاد الثبيتي، اليوم، وبحضور مدير مستشفى الصحة النفسية الدكتور فريد المالكي، ومدير إدارة المختبرات وبنوك الدم خالد الغامدي، مبادرة "استشارة ما قبل الزواج".

وقال الدكتور "الثبيتي": "فريق العمل بمستشفى الصحة النفسية حرص على تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم التي يتم من خلالها تقديم الاستشارات النفسية للمقبلين على الزواج؛ نظرًا لأهمية الفحص الذهني قبل الزواج وعلاج الاضطرابات النفسية في حال وجودها، حسب رغبة المستفيد".

وأوضح آلية تنفيذ المبادرة من خلال قيام المستفيد بالدخول على الرابط أو الباركود الموجود في إعلانات المبادرة، وتعبئة البيانات المطلوبة، ومن ثَم يقوم فريق العمل بالتواصل معه لتحديد وقت مقابلته مع الأخصائي النفسي عن طريق العيادة الافتراضية.

إلى ذلك أوضح مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم الأخصائي خالد الغامدي، أن دورهم حثّ المقبلين على الزواج من الجنسين على الاستفادة من هذه المبادرة عند حضورهم لعمل فحص الزواج.

يذكر أن الاستشارات النفسية للمقبلين على الزواج أمر اختياري وليس إجباريًّا، وسيتم الالتزام بسرية المعلومات ولن يكون هنالك حاجة لفتح ملف طبي.

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