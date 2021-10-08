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بالفيديو.. شخص يحرق مركبة مواطن أثناء توقفه للصلاة بجازان

الجهات الأمنية تواصل جهودها للقبض على الجاني

فوجئ شاب بمنطقة جازان أثناء خروجه من أحد المساجد ظهر أمس باحتراق مركبته على يد أحد الأشخاص.

وقال مالك المركبة لـ"سبق" إنه توقف في الطريق الرابط بين صبيا وجازان، تحديدًا عند كوبري الظبية، واتجه للمسجد لصلاة الظهر، وبعد خروجه من المسجد الساعة 1:10 فوجئ باشتعال مركبته وبعد إخمادها والعودة للكاميرات التابعة للمحلات المجاورة للمسجد أظهرت شخص يقوم بسكب مادة للاشتعال على المركبة وأوقد فيها ولاذ بالفرار.

وتابع: على الفور، أبلغت الجهات الأمنية والتي بدورها ما زالت تواصل جهودها للقبض على الجاني.

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بالفيديو.. شخص يحرق مركبة مواطن أثناء توقفه للصلاة بجازان
سبق

فوجئ شاب بمنطقة جازان أثناء خروجه من أحد المساجد ظهر أمس باحتراق مركبته على يد أحد الأشخاص.

وقال مالك المركبة لـ"سبق" إنه توقف في الطريق الرابط بين صبيا وجازان، تحديدًا عند كوبري الظبية، واتجه للمسجد لصلاة الظهر، وبعد خروجه من المسجد الساعة 1:10 فوجئ باشتعال مركبته وبعد إخمادها والعودة للكاميرات التابعة للمحلات المجاورة للمسجد أظهرت شخص يقوم بسكب مادة للاشتعال على المركبة وأوقد فيها ولاذ بالفرار.

وتابع: على الفور، أبلغت الجهات الأمنية والتي بدورها ما زالت تواصل جهودها للقبض على الجاني.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
03:51 PM
اخر تعديل
08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
06:26 PM

بالفيديو.. شخص يحرق مركبة مواطن أثناء توقفه للصلاة بجازان

الجهات الأمنية تواصل جهودها للقبض على الجاني

A A A
فهد كاملي - جازان
11
9,096

فوجئ شاب بمنطقة جازان أثناء خروجه من أحد المساجد ظهر أمس باحتراق مركبته على يد أحد الأشخاص.

وقال مالك المركبة لـ"سبق" إنه توقف في الطريق الرابط بين صبيا وجازان، تحديدًا عند كوبري الظبية، واتجه للمسجد لصلاة الظهر، وبعد خروجه من المسجد الساعة 1:10 فوجئ باشتعال مركبته وبعد إخمادها والعودة للكاميرات التابعة للمحلات المجاورة للمسجد أظهرت شخص يقوم بسكب مادة للاشتعال على المركبة وأوقد فيها ولاذ بالفرار.

وتابع: على الفور، أبلغت الجهات الأمنية والتي بدورها ما زالت تواصل جهودها للقبض على الجاني.

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