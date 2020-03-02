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وزير الداخلية يستقبل المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب وأمين "الإنتربول"

بحث خلال الاستقبال عددًا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم الأحد، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دي كيرتشوف، والأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" يورغن شتوك.


وجرى خلال الاستقبال، بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دي كيرتشوف الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الداخلية يستقبل المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب وأمين "الإنتربول"
سبق

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم الأحد، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دي كيرتشوف، والأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" يورغن شتوك.


وجرى خلال الاستقبال، بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
12:21 AM
اخر تعديل
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
01:44 AM

وزير الداخلية يستقبل المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب وأمين "الإنتربول"

بحث خلال الاستقبال عددًا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
688

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم الأحد، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دي كيرتشوف، والأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" يورغن شتوك.


وجرى خلال الاستقبال، بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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