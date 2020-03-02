وزير الداخلية يستقبل المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب وأمين "الإنتربول"

بحث خلال الاستقبال عددًا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم الأحد، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دي كيرتشوف، والأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" يورغن شتوك.



وجرى خلال الاستقبال، بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.