17792 مشاركاً في مؤتمرين إلكترونيين عن "الموارد البشرية" و"الشمول المالي" في ظل جائحة "كورونا"

ضمن مبادرة معهد الإدارة "تنمية إدارية مستمرة" وقدمهما خبراء محليون ودوليون

ضمن مبادرة "تنمية إدارية مستمرة"، نظم معهد الإدارة العامة المؤتمر الإلكتروني "دور الموارد البشرية في الجائحة.. تخفيف أثر فيروس كورونا المستجد على رأس المال البشري"، عن بُعد عبر منصة "إثرائي" الإلكترونية، بحضور 5585 مشاركاً. وقام بإدارة المؤتمر مدير إدارة تطوير الموارد البشرية بالمعهد عبدالرحمن الشعيل، وشارك في المؤتمر مجموعة من الخبراء الدوليين، وهم: الدكتور رونالد سميدلي مستشار الموارد البشرية والأستاذ بعدة جامعات أمريكية، وآندي لانكستر رئيس التعليم والتدريب بمعهد تشارترد للأفراد والتنمية في المملكة المتحدة والدكتور كاري بيكاردي خبيرة الموارد البشرية وأستاذة علم النفس التنظيمي في جامعة بريج بورت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وناقش المؤتمر مجموعة من الموضوعات المهمة وأولها الصحة النفسية للموظفين في ظل الجائحة واستمرار التعلم والتطوير للموظفين في الجائحة وتعزيز إنتاجية عمل الموظفين من خلال العمل عن بعد.

كما نظم المعهد عند بعد المؤتمر الإلكتروني "الشمول المالي والتنمية المستدامة في ظل جائحة كورونا كوفيد 19"، عبر منصة "إثرائي" الإلكترونية، بحضور 12207 مشاركاً. وقام بتقديم المؤتمر المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية "آجفند" ناصر القحطاني.

وناقش المؤتمر النظرة التاريخية للشمول المالي وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة والرقمنة وأزمة كورونا.

يذكر أن معهد الإدارة العامة ينظم سلسلة من المؤتمرات الإلكترونية عن بعد، والتي تتناول مختلف مجالات الإدارة والعلوم المرتبطة بها ويتيح التسجيل فيها لكل المتخصصين والمهتمين بهذه العلوم إسهاماً من المعهد في إثراء المحتوى العربي بمختلف المعارف والعلوم عن بعد.