النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

روسيا .. "كورونا" ينقض على المتحدث باسم الكرملين

"بيسكوف" اعترف بوجوده في المستشفى لتلقي العلاج

كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الثلاثاء)، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح "بيسكوف" أنه يتلقى العلاج حاليًا في المستشفى، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".

و"بيسكوف" ليس المسؤول الروسي الأول الذي يصاب بـ"كورونا" فقد جرى تشخيص الإصابة بالفيروس لدى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ووزير البناء فلاديمير ياكوشيف ووزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
روسيا .. "كورونا" ينقض على المتحدث باسم الكرملين
سبق

كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الثلاثاء)، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح "بيسكوف" أنه يتلقى العلاج حاليًا في المستشفى، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".

و"بيسكوف" ليس المسؤول الروسي الأول الذي يصاب بـ"كورونا" فقد جرى تشخيص الإصابة بالفيروس لدى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ووزير البناء فلاديمير ياكوشيف ووزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
05:13 PM

روسيا .. "كورونا" ينقض على المتحدث باسم الكرملين

"بيسكوف" اعترف بوجوده في المستشفى لتلقي العلاج

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,073

كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الثلاثاء)، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح "بيسكوف" أنه يتلقى العلاج حاليًا في المستشفى، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".

و"بيسكوف" ليس المسؤول الروسي الأول الذي يصاب بـ"كورونا" فقد جرى تشخيص الإصابة بالفيروس لدى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ووزير البناء فلاديمير ياكوشيف ووزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,165
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,133
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,369
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,262

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة