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"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة

قال إن المملكة راعية الحرمين الشريفين وقضايا الأمة

قال الأكاديمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ محمد العبداللطيف: إن تاريخ المملكة العربية السعودية بفضل الله، حافل بالإنجازات والعطاءات منذ تأسيس الدولة المباركة إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -.

وأضاف: في مقدمة ذلك الاهتمام الكبير بالحرمين الشريفين، وخدمة ضيوف الرحمن، وقضايا الأمة العربية والإسلامية والعالمية، وقد سعت بكل قوة وإرادة نحو إحلال السلام ونبذ الإرهاب.

وقال: "الحمد لله على نعمة هذا الوطن العظيم الذي تقام فيه شعائر الإسلام، وتُعلى فيه كلمة التوحيد، بين جنباته مهوى أفئدة المسلمين البيت الحرام ومسجد رسوله عليه الصلاة والسلام، الولاء والانتماء لهذا الوطن والطاعة لقادته قربة ودين".

وتابع "العبداللطيف": "في بلادنا نعيش نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار ونستحضر ونستذكر ما قام به الإمام المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل - طيّب الله ثراه - الذي جمع الله به الشتات، وأرسى دعائم هذه الدولة المترامية الأطراف؛ فحقه على أبناء هذه البلاد الدعاء والحفاظ على ما قام به من هذه المكتسبات العظيمة".

واختتم الأكاديمي بجامعة الإمام: "أسأل الله العلي القدير بمنّه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجزي قائد الأمة سلمان بن عبد العزيز خير الجزاء، ويمتّعه بالصحة والعافية ويشدّ أزره بولي عهده الأمين قائد الرؤية الأمير الهمام محمد بن سلمان، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه".

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"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة
سبق

قال الأكاديمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ محمد العبداللطيف: إن تاريخ المملكة العربية السعودية بفضل الله، حافل بالإنجازات والعطاءات منذ تأسيس الدولة المباركة إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -.

وأضاف: في مقدمة ذلك الاهتمام الكبير بالحرمين الشريفين، وخدمة ضيوف الرحمن، وقضايا الأمة العربية والإسلامية والعالمية، وقد سعت بكل قوة وإرادة نحو إحلال السلام ونبذ الإرهاب.

وقال: "الحمد لله على نعمة هذا الوطن العظيم الذي تقام فيه شعائر الإسلام، وتُعلى فيه كلمة التوحيد، بين جنباته مهوى أفئدة المسلمين البيت الحرام ومسجد رسوله عليه الصلاة والسلام، الولاء والانتماء لهذا الوطن والطاعة لقادته قربة ودين".

وتابع "العبداللطيف": "في بلادنا نعيش نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار ونستحضر ونستذكر ما قام به الإمام المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل - طيّب الله ثراه - الذي جمع الله به الشتات، وأرسى دعائم هذه الدولة المترامية الأطراف؛ فحقه على أبناء هذه البلاد الدعاء والحفاظ على ما قام به من هذه المكتسبات العظيمة".

واختتم الأكاديمي بجامعة الإمام: "أسأل الله العلي القدير بمنّه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجزي قائد الأمة سلمان بن عبد العزيز خير الجزاء، ويمتّعه بالصحة والعافية ويشدّ أزره بولي عهده الأمين قائد الرؤية الأمير الهمام محمد بن سلمان، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه".

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
06:51 PM

"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة

قال إن المملكة راعية الحرمين الشريفين وقضايا الأمة

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زيد الخمشي - الرياض
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قال الأكاديمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ محمد العبداللطيف: إن تاريخ المملكة العربية السعودية بفضل الله، حافل بالإنجازات والعطاءات منذ تأسيس الدولة المباركة إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -.

وأضاف: في مقدمة ذلك الاهتمام الكبير بالحرمين الشريفين، وخدمة ضيوف الرحمن، وقضايا الأمة العربية والإسلامية والعالمية، وقد سعت بكل قوة وإرادة نحو إحلال السلام ونبذ الإرهاب.

وقال: "الحمد لله على نعمة هذا الوطن العظيم الذي تقام فيه شعائر الإسلام، وتُعلى فيه كلمة التوحيد، بين جنباته مهوى أفئدة المسلمين البيت الحرام ومسجد رسوله عليه الصلاة والسلام، الولاء والانتماء لهذا الوطن والطاعة لقادته قربة ودين".

وتابع "العبداللطيف": "في بلادنا نعيش نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار ونستحضر ونستذكر ما قام به الإمام المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل - طيّب الله ثراه - الذي جمع الله به الشتات، وأرسى دعائم هذه الدولة المترامية الأطراف؛ فحقه على أبناء هذه البلاد الدعاء والحفاظ على ما قام به من هذه المكتسبات العظيمة".

واختتم الأكاديمي بجامعة الإمام: "أسأل الله العلي القدير بمنّه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجزي قائد الأمة سلمان بن عبد العزيز خير الجزاء، ويمتّعه بالصحة والعافية ويشدّ أزره بولي عهده الأمين قائد الرؤية الأمير الهمام محمد بن سلمان، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه".

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