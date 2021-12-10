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انطلاق منافسات الدور الثاني من دوري المناطق لكرة القدم للسيدات

تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الدور الثاني من دوري المناطق لكرة القدم للسيدات، بالنسبة للمنطقتين الوسطى والغربية، في حين ستكون جولة الختام في المنطقة الشرقية.

مباريات المنطقة الوسطى

وسيواجه فريق السهام الزرقاء متذيل جدول الترتيب على ملعب جامعة الأميرة نورة بالرياض، فريقَ اتحاد الرياض الرابع، فيما يلاقي فريق اليمامة متصدر جدول الترتيب، فريقَ الهمة الخامس على ملعب جامعة الأميرة نورة، في حين ستقام مباراة فريق سما صاحب المركز الثالث ونظيره التحدي الثاني على لعب إعداد القادة بالرياض.

مباريات المنطقة الشرقية

يلتقي فريق شعلة الشرقية متصدر المجموعة نظيره اتحاد النسور متذيل الترتيب على ملعب نادي النهضة في الدمام، فيما يواجه فريق الواحة الثالث نظيره فريق المملكة النسائي الوصيف على ذات الملعب.

مباريات المنطقة الغربية

وتختتم، غدًا السبت، مواجهة منافسات الجولة السادسة لمنطقة الغربية بإقامة ثلاث مواجهات، حيث يلتقي في الأولى فريق العاصفة متصدر جدول الترتيب مع نظيره فريق اتحاد القوة رابع الترتيب، فيما يواجه فريق مراس ثالث الترتيب فريق نسور جدة الوصيف، أما آخر المباريات فتجمع فريق الليث الأبيض الخامس مع فريق الكرة المشتعلة متذيل جدول الترتيب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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انطلاق منافسات الدور الثاني من دوري المناطق لكرة القدم للسيدات
سبق

تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الدور الثاني من دوري المناطق لكرة القدم للسيدات، بالنسبة للمنطقتين الوسطى والغربية، في حين ستكون جولة الختام في المنطقة الشرقية.

مباريات المنطقة الوسطى

وسيواجه فريق السهام الزرقاء متذيل جدول الترتيب على ملعب جامعة الأميرة نورة بالرياض، فريقَ اتحاد الرياض الرابع، فيما يلاقي فريق اليمامة متصدر جدول الترتيب، فريقَ الهمة الخامس على ملعب جامعة الأميرة نورة، في حين ستقام مباراة فريق سما صاحب المركز الثالث ونظيره التحدي الثاني على لعب إعداد القادة بالرياض.

مباريات المنطقة الشرقية

يلتقي فريق شعلة الشرقية متصدر المجموعة نظيره اتحاد النسور متذيل الترتيب على ملعب نادي النهضة في الدمام، فيما يواجه فريق الواحة الثالث نظيره فريق المملكة النسائي الوصيف على ذات الملعب.

مباريات المنطقة الغربية

وتختتم، غدًا السبت، مواجهة منافسات الجولة السادسة لمنطقة الغربية بإقامة ثلاث مواجهات، حيث يلتقي في الأولى فريق العاصفة متصدر جدول الترتيب مع نظيره فريق اتحاد القوة رابع الترتيب، فيما يواجه فريق مراس ثالث الترتيب فريق نسور جدة الوصيف، أما آخر المباريات فتجمع فريق الليث الأبيض الخامس مع فريق الكرة المشتعلة متذيل جدول الترتيب.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
03:57 PM

انطلاق منافسات الدور الثاني من دوري المناطق لكرة القدم للسيدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الدور الثاني من دوري المناطق لكرة القدم للسيدات، بالنسبة للمنطقتين الوسطى والغربية، في حين ستكون جولة الختام في المنطقة الشرقية.

مباريات المنطقة الوسطى

وسيواجه فريق السهام الزرقاء متذيل جدول الترتيب على ملعب جامعة الأميرة نورة بالرياض، فريقَ اتحاد الرياض الرابع، فيما يلاقي فريق اليمامة متصدر جدول الترتيب، فريقَ الهمة الخامس على ملعب جامعة الأميرة نورة، في حين ستقام مباراة فريق سما صاحب المركز الثالث ونظيره التحدي الثاني على لعب إعداد القادة بالرياض.

مباريات المنطقة الشرقية

يلتقي فريق شعلة الشرقية متصدر المجموعة نظيره اتحاد النسور متذيل الترتيب على ملعب نادي النهضة في الدمام، فيما يواجه فريق الواحة الثالث نظيره فريق المملكة النسائي الوصيف على ذات الملعب.

مباريات المنطقة الغربية

وتختتم، غدًا السبت، مواجهة منافسات الجولة السادسة لمنطقة الغربية بإقامة ثلاث مواجهات، حيث يلتقي في الأولى فريق العاصفة متصدر جدول الترتيب مع نظيره فريق اتحاد القوة رابع الترتيب، فيما يواجه فريق مراس ثالث الترتيب فريق نسور جدة الوصيف، أما آخر المباريات فتجمع فريق الليث الأبيض الخامس مع فريق الكرة المشتعلة متذيل جدول الترتيب.

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