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"فرحة وألعاب وهدايا" وآباء مع صغارهم .. لقطات من أول يوم دراسة بالطائف

ترصدها "سبق" من مدرسة "ابن حبان" .. دخول واصطفاف وتوزيع ومحاولة جذب

دشّن المشرف التربوي بإدارة التعليم بالطائف خالد الزهراني؛ ومدير إدارة التطوير والتخطيط عبدالرحمن الثبيتي؛ وقائد ابتدائية ابن حبان بالحرس الوطني علي بن سعيد القحطاني؛ أول يوم دراسي من العام الجديد، بحضور أولياء الأمور الذين حضروا لمشاركة أبنائهم الصغار فرحة الانتقال من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الابتدائية.

وبتوجيهات من المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي؛ أطلع المشرف التربوي على برنامج الأسبوع التمهيدي المُعد للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي، والتقى الطلاب، وأسهم في توزيع عديد من الهدايا عليهم مشاركةً منه للمعلمين في تحفيز الطلاب المستجدين في المدرسة.

ورصدت عدسة "سبق"، كيفية دخول الطلاب واصطفافهم بالطابور الصباحي ومن ثم توزيع طلاب المراحل الابتدائية إلى الفصول الجديدة، إضافة إلى برنامج الألعاب الرياضية الترفيهية للطلاب المستجدين لتكييفهم ومحاولة جذبهم للتعود على الدوام اليومي.

حيث نفّذت إدارة المدرسة برنامجاً لاستقبال الطلاب بجميع المراحل الدراسية بعد تمتعهم بإجازة الصيف لهذا العام، كما حرص المعلمون على تشجيع الطلاب المستجدين بالصفوف الأولى ببرامج متنوعة وهدايا رمزية نالت إعجابهم.

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"فرحة وألعاب وهدايا" وآباء مع صغارهم .. لقطات من أول يوم دراسة بالطائف
سبق

دشّن المشرف التربوي بإدارة التعليم بالطائف خالد الزهراني؛ ومدير إدارة التطوير والتخطيط عبدالرحمن الثبيتي؛ وقائد ابتدائية ابن حبان بالحرس الوطني علي بن سعيد القحطاني؛ أول يوم دراسي من العام الجديد، بحضور أولياء الأمور الذين حضروا لمشاركة أبنائهم الصغار فرحة الانتقال من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الابتدائية.

وبتوجيهات من المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي؛ أطلع المشرف التربوي على برنامج الأسبوع التمهيدي المُعد للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي، والتقى الطلاب، وأسهم في توزيع عديد من الهدايا عليهم مشاركةً منه للمعلمين في تحفيز الطلاب المستجدين في المدرسة.

ورصدت عدسة "سبق"، كيفية دخول الطلاب واصطفافهم بالطابور الصباحي ومن ثم توزيع طلاب المراحل الابتدائية إلى الفصول الجديدة، إضافة إلى برنامج الألعاب الرياضية الترفيهية للطلاب المستجدين لتكييفهم ومحاولة جذبهم للتعود على الدوام اليومي.

حيث نفّذت إدارة المدرسة برنامجاً لاستقبال الطلاب بجميع المراحل الدراسية بعد تمتعهم بإجازة الصيف لهذا العام، كما حرص المعلمون على تشجيع الطلاب المستجدين بالصفوف الأولى ببرامج متنوعة وهدايا رمزية نالت إعجابهم.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
10:38 AM

"فرحة وألعاب وهدايا" وآباء مع صغارهم .. لقطات من أول يوم دراسة بالطائف

ترصدها "سبق" من مدرسة "ابن حبان" .. دخول واصطفاف وتوزيع ومحاولة جذب

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متعب البقمي - الطائف
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دشّن المشرف التربوي بإدارة التعليم بالطائف خالد الزهراني؛ ومدير إدارة التطوير والتخطيط عبدالرحمن الثبيتي؛ وقائد ابتدائية ابن حبان بالحرس الوطني علي بن سعيد القحطاني؛ أول يوم دراسي من العام الجديد، بحضور أولياء الأمور الذين حضروا لمشاركة أبنائهم الصغار فرحة الانتقال من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الابتدائية.

وبتوجيهات من المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي؛ أطلع المشرف التربوي على برنامج الأسبوع التمهيدي المُعد للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي، والتقى الطلاب، وأسهم في توزيع عديد من الهدايا عليهم مشاركةً منه للمعلمين في تحفيز الطلاب المستجدين في المدرسة.

ورصدت عدسة "سبق"، كيفية دخول الطلاب واصطفافهم بالطابور الصباحي ومن ثم توزيع طلاب المراحل الابتدائية إلى الفصول الجديدة، إضافة إلى برنامج الألعاب الرياضية الترفيهية للطلاب المستجدين لتكييفهم ومحاولة جذبهم للتعود على الدوام اليومي.

حيث نفّذت إدارة المدرسة برنامجاً لاستقبال الطلاب بجميع المراحل الدراسية بعد تمتعهم بإجازة الصيف لهذا العام، كما حرص المعلمون على تشجيع الطلاب المستجدين بالصفوف الأولى ببرامج متنوعة وهدايا رمزية نالت إعجابهم.

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