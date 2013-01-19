مداهمة مستودع متخصص في تزوير تواريخ العطور بـ"الخُبر".. وضَبْط 1430 عطرًا مزورًا
داهمت فرق وزارة التجارة بمساندة الجهات الأمنية مستودعاً في الخبر تخصص في تزوير تواريخ العطور بتواريخ صلاحية جديدة قبل إعادتها للسوق مجدداً.
وضبطت الفرق 1430 منتجاً عطرياً مزوراً، فيما تم إغلاق المستودع وتقرر استدعاء المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية.
مداهمة مستودع متخصص في تزوير تواريخ العطور بـ"الخُبر".. وضَبْط 1430 عطرًا مزورًا
عبدالله البرقاوي
سبق
2019-01-18
داهمت فرق وزارة التجارة بمساندة الجهات الأمنية مستودعاً في الخبر تخصص في تزوير تواريخ العطور بتواريخ صلاحية جديدة قبل إعادتها للسوق مجدداً.
وضبطت الفرق 1430 منتجاً عطرياً مزوراً، فيما تم إغلاق المستودع وتقرر استدعاء المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية.
18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
08:40 PM
اخر تعديل
19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
02:10 AM
مداهمة مستودع متخصص في تزوير تواريخ العطور بـ"الخُبر".. وضَبْط 1430 عطرًا مزورًا
داهمت فرق وزارة التجارة بمساندة الجهات الأمنية مستودعاً في الخبر تخصص في تزوير تواريخ العطور بتواريخ صلاحية جديدة قبل إعادتها للسوق مجدداً.
وضبطت الفرق 1430 منتجاً عطرياً مزوراً، فيما تم إغلاق المستودع وتقرر استدعاء المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية.