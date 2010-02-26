شاهد.. أكبر مركز إسلامي بالعالم يستوقف رواد جناح الإسلامية بالجنادرية

معلم يشهد عناية المملكة وقيادتها الرشيدة بالمسلمين في العالم

شهد جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك بالمهرجان الوطني التراث والثقافي بالجنادرية إقبالاً كبيراً من الزائرين، حيث يعرض الجناح عدداً من المجسمات لمشاريع الوزارة العملاقة التي نفذتها بعدد من دول العالم حيث يعد مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في بيونس أيرس عاصمة الأرجنتين منارة إسلامية مشرقة في منطقة أمريكا اللاتينية والذي جعل من مجسمه محط أنظار الزائرين.

ويُعدّ المركز هو أكبر مركز إسلامي في العالم من حيث المساحة وتبلغ مساحته 37 ألف متر مربع، ففي عهد الرئيس الأرجنتيني كارلوس منعم، وهو من أصل عربي، وصلت العلاقات السعودية الأرجنتينية إلى مستويات عالية للغاية، وكان من ثمرات العلاقة المميزة أن أهدت حكومة الأرجنتين أرضاً كبيرة للمملكة لكي تبني عليها مركزاً إسلامياً للمسلمين في الأرجنتين. وبعد أن استلمت السعودية تلك الأرض أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله ببناء ذلك المركز.

وبدأت أعمال البناء في عام 1416هـ 1996م، كما افتتح المركز في 27-6-1426هـ، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، وكان بمعيته وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، وشارك في حفل الافتتاح رئيس الأرجنتين في ذلك الوقت الدكتور فرناندو دي لاروا.

كما يعد تحفة معمارية رائعة جسدت جمال الفن الإسلامي وأبرزت معالم العمارة الإسلامية ليكون هذا المركز مرآة إسلامية جميلة ورائعة في أمريكا اللاتينية، فقد صمم المركز على أحدث طراز ومما أضفى للمركز قيمة وأهمية أنه مركز متكامل فيحتوي المركز على مسجد كبير يتسع لحوالي 2500مصلٍ كما يحتوي المسجد على منارتين تجسدان فن الطراز الإسلامي وقبة كبيرة في وسط المسجد تساعد على إضاءة المسجد في النهار وبجوار المسجد صالة كبيرة يستفاد منها في المناسبات والاحتفالات وقد خصص جزء من هذه الصالة لبعض الألعاب الرياضية، كما أن فيها معرضاً دائماً عن الإسلام.

ويطل على تلك الصالة مكتبة كبيرة تشتمل على أمهات الكتب والعديد من المراجع الشرعية وأيضاً الكتب المترجمة للغة الإسبانية والإنجليزية وبجوار المكتبة مستودع للكتب وأيضاً يوجد في المركز مطبخ مجهز تجهيزاً كاملاً. كما يوجد في المركز صالة كبيرة للمؤتمرات تتسع لأكثر من خمسمائة شخص.

وأيضاً من مرافق المركز المهمة المدارس وهي على قسمين مدارس الأولاد ومدارس البنات. وقد بنيت المدارس وفق تصميم رائع من حيث تعدد الفصول وسهولة الدخول والخروج من وإلى المدارس كما يوجد بجوار المدارس مطعم كبير مجهز بإمكانيات عالية المستوى ويحتوي هذا المطعم على مطبخ وصالة كبيرة للأكل ويتسع هذا المطعم المخصص للمدارس لأكثر من 500 شخص في وقت واحد ومن مرافق المركز التعليمية حضانة الأطفال وتحتوي على فصول دراسية والمدارس والحضانة تطل على ساحة كبيرة داخل المركز وتكون متنفساً للطلاب أثناء فترات الاستراحة وغيرها.

كما يوجد مبنى يحتوي على مكاتب إدارة المركز يشمل مكتب مدير المركز ومكاتب الموظفين وغرفة الاجتماعات. ويحتوي المركز أيضاً على مواقف أرضية تتسع لأكثر من مائة سيارة، ويوجد في المركز ساحات خضراء على مساحات متفاوتة، وأيضاً ملعب لكرة القدم وآخر لكرة الطائرة، وأيضاً سكن للمدير وآخر للإمام وسكن للضيافة ومن مرافق المركز خيمة عربية كبيرة يستفاد منها في الاحتفالات والمناسبات التي يقيمها المركز.

وقدم المشرفون على الجناح شرحاً وافياً للزوار عن أهداف المركز التي يسعى المركز لتحقيقها وهي الاهتمام بالجالية الإسلامية التي هي بأمس الحاجة إلى من يأخذ بيدها ويعيد إليها هويتها الضائعة التي فقدتها بسبب الفجوة الكبيرة بين الجالية الإسلامية من جهة والعالم الإسلامي من جهة أخرى.





وأيضاً من الأهداف المهمة بيان حقيقة الإسلام لدى الأرجنتينيين وشعوب أمريكا اللاتينية وتحسين صورة الإسلام لديهم وإزالة الأفكار الخاطئة عن الإسلام والرد على الحملات الإعلامية المغرضة التي تشوه سمعة الإسلام والمسلمين، ومن الأهداف التي يسعى المركز أيضاً لتحقيقها إعداد جيل مسلم في أمريكا اللاتينية يرتبط بدينه، ويحافظ على قيمه، ويمثل الإسلام أحسن تمثيل ليحمل راية الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة لحسنة، ويكون خير من يمثل المسلمين في الأرجنتين وأمريكا اللاتينية، ولا يتم ذلك إلى عن طريق المدارس الإسلامية التي يجب عليها أن تؤدي واجبها على أتم وجه، وهذا ما نتطلع إليه من خلال تفعيل المدارس الإسلامية في مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتين.