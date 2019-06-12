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"حسنين" لـ"سبق": نفاد ٥٠٠ تذكرة لحفل محمد عبده وخالد عبدالرحمن بالقصيم قبل فتح البيع رسميًا

قال: الفعالية ستكون مميزة.. ونتوقع إقبالًا غير مسبوق

أكد الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة لحفل خالد عبدالرحمن ومحمد عبده بالقصيم "محمد زكي حسنين"، أن ٥٠٠ تذكرة نفدت عند فتح بيع التذاكر بشكل تجريبي، مشيراً إلى أن هذه أول مرة تحدث معهم طوال تنظيمهم للحفلات الغنائية.

وقال: "أعتقد أن حفل القصيم سيكون مميزًا، خاصة أنه ولأول مرة يجتمع الفنانان محمد عبده وخالد عبدالرحمن مع بعضهما"، مشيرًا إلى أن "التذاكر قد تنفد في الساعات القريبة القادمة".

وتابع حسنين لـ"سبق": قمنا اليوم بعمل تجربة لآلية البيع فتفاجأنا ببيع ٥٠٠ تذكرة فورًا؛ فيبدو أن الجمهور كان ينتظرنا. ثم أوقفنا البيع والآن قمنا بفتح البيع بشكل رسمي، وقد حددنا ٢٠٠٠ تذكرة للجماهير.

وقال: وفق المعطيات الأولية سيكون حفل القصيم مميزًا، ونتوقع إقبالًا كبيراً، خاصة بعد عملية الشراء المفاجئة، ومنذ إعلاننا الحفل وجدنا تفاعلًا كبيرًا وتعاونًا من الجهات هناك.

واختتم: نحن تسلمنا الحفل بشكل كامل من التجهيزات وبيع التذاكر وبدأنا العمل فورًا؛ لأن الموافقة على إقامته جاءت سريعة وبحول الله سننتهي من تجهيزه في وقت وجيز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حسنين" لـ"سبق": نفاد ٥٠٠ تذكرة لحفل محمد عبده وخالد عبدالرحمن بالقصيم قبل فتح البيع رسميًا
سبق

أكد الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة لحفل خالد عبدالرحمن ومحمد عبده بالقصيم "محمد زكي حسنين"، أن ٥٠٠ تذكرة نفدت عند فتح بيع التذاكر بشكل تجريبي، مشيراً إلى أن هذه أول مرة تحدث معهم طوال تنظيمهم للحفلات الغنائية.

وقال: "أعتقد أن حفل القصيم سيكون مميزًا، خاصة أنه ولأول مرة يجتمع الفنانان محمد عبده وخالد عبدالرحمن مع بعضهما"، مشيرًا إلى أن "التذاكر قد تنفد في الساعات القريبة القادمة".

وتابع حسنين لـ"سبق": قمنا اليوم بعمل تجربة لآلية البيع فتفاجأنا ببيع ٥٠٠ تذكرة فورًا؛ فيبدو أن الجمهور كان ينتظرنا. ثم أوقفنا البيع والآن قمنا بفتح البيع بشكل رسمي، وقد حددنا ٢٠٠٠ تذكرة للجماهير.

وقال: وفق المعطيات الأولية سيكون حفل القصيم مميزًا، ونتوقع إقبالًا كبيراً، خاصة بعد عملية الشراء المفاجئة، ومنذ إعلاننا الحفل وجدنا تفاعلًا كبيرًا وتعاونًا من الجهات هناك.

واختتم: نحن تسلمنا الحفل بشكل كامل من التجهيزات وبيع التذاكر وبدأنا العمل فورًا؛ لأن الموافقة على إقامته جاءت سريعة وبحول الله سننتهي من تجهيزه في وقت وجيز.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
05:55 PM
اخر تعديل
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
06:41 PM

"حسنين" لـ"سبق": نفاد ٥٠٠ تذكرة لحفل محمد عبده وخالد عبدالرحمن بالقصيم قبل فتح البيع رسميًا

قال: الفعالية ستكون مميزة.. ونتوقع إقبالًا غير مسبوق

A A A
بدر العتيبي - الرياض
10
2,247

أكد الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة لحفل خالد عبدالرحمن ومحمد عبده بالقصيم "محمد زكي حسنين"، أن ٥٠٠ تذكرة نفدت عند فتح بيع التذاكر بشكل تجريبي، مشيراً إلى أن هذه أول مرة تحدث معهم طوال تنظيمهم للحفلات الغنائية.

وقال: "أعتقد أن حفل القصيم سيكون مميزًا، خاصة أنه ولأول مرة يجتمع الفنانان محمد عبده وخالد عبدالرحمن مع بعضهما"، مشيرًا إلى أن "التذاكر قد تنفد في الساعات القريبة القادمة".

وتابع حسنين لـ"سبق": قمنا اليوم بعمل تجربة لآلية البيع فتفاجأنا ببيع ٥٠٠ تذكرة فورًا؛ فيبدو أن الجمهور كان ينتظرنا. ثم أوقفنا البيع والآن قمنا بفتح البيع بشكل رسمي، وقد حددنا ٢٠٠٠ تذكرة للجماهير.

وقال: وفق المعطيات الأولية سيكون حفل القصيم مميزًا، ونتوقع إقبالًا كبيراً، خاصة بعد عملية الشراء المفاجئة، ومنذ إعلاننا الحفل وجدنا تفاعلًا كبيرًا وتعاونًا من الجهات هناك.

واختتم: نحن تسلمنا الحفل بشكل كامل من التجهيزات وبيع التذاكر وبدأنا العمل فورًا؛ لأن الموافقة على إقامته جاءت سريعة وبحول الله سننتهي من تجهيزه في وقت وجيز.

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