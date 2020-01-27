"آل الطويل" تشكر سفارة خادم الحرمين في السودان بعد وفاة ابنهم

تقدمت قبيلة "آل الطويل"، وعلى رأسهم رجلا الأعمال ناصر آل الطويل، ومسفر آل الطويل، بخالص الشكر والعرفان، لسفارة خادم الحرمين الشريفين، بدولة السودان، ممثلة في السفير علي حسن جعفر، والقائم بقسم شؤون السعوديين، عبدالله الموسي، ونائبه فوزي عبدالعزيز مارش، لاهتمامهم وحسن استقبالهم وتسهيل إجراءات نقل ابنهم المغفور له -بإذن الله - عبدالرحمن ناصر آل الطويل، إلى السعودية، بعد وفاته في السودان إثر حادث مروري.

وتحدث "آل الطويل" لـ"سبق"، قائلاً: "تلقيت نبأ وفاة ابننا عبدالرحمن آل الطويل، فجر الخميس الماضي، وذهبت إلى دولة السودان، ظهر ذلك اليوم، وعند وصولي توجهت على الفور إلى سفارة خادم الحرمين الشريفين، ووجدتهم في انتظاري بالسفارة، وعلى رأسهم السفير علي حسن جعفر، ورئيس شؤون السعوديين بالسفارة عبدالله الموسي، ونائب شؤون السعوديين بالسفارة، فوزي بن عبدالعزيز مارش، والموظف بالسفارة، ناصر البقمي، وجميع موظفي السفارة، حيث قاموا بمساعدتي في إنهاء إجراءات ابننا المتوفى، فيما يخص السفارة والذهاب إلى السلطات السودانية وترتيب إجراءات النقل إلى المملكة العربية السعودية".

وقدم نيابة عن قبيلة "آل الطويل"، بخالص الشكر والعرفان لسفير خادم الحرمين بدولة السودان، وجميع موظفي السفارة، سائلاً الله -العلي القدير - أن يحفظ لهذه البلد أمنها واستقرارها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما -.