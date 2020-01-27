النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل الطويل" تشكر سفارة خادم الحرمين في السودان بعد وفاة ابنهم

تقدمت قبيلة "آل الطويل"، وعلى رأسهم رجلا الأعمال ناصر آل الطويل، ومسفر آل الطويل، بخالص الشكر والعرفان، لسفارة خادم الحرمين الشريفين، بدولة السودان، ممثلة في السفير علي حسن جعفر، والقائم بقسم شؤون السعوديين، عبدالله الموسي، ونائبه فوزي عبدالعزيز مارش، لاهتمامهم وحسن استقبالهم وتسهيل إجراءات نقل ابنهم المغفور له -بإذن الله - عبدالرحمن ناصر آل الطويل، إلى السعودية، بعد وفاته في السودان إثر حادث مروري.

وتحدث "آل الطويل" لـ"سبق"، قائلاً: "تلقيت نبأ وفاة ابننا عبدالرحمن آل الطويل، فجر الخميس الماضي، وذهبت إلى دولة السودان، ظهر ذلك اليوم، وعند وصولي توجهت على الفور إلى سفارة خادم الحرمين الشريفين، ووجدتهم في انتظاري بالسفارة، وعلى رأسهم السفير علي حسن جعفر، ورئيس شؤون السعوديين بالسفارة عبدالله الموسي، ونائب شؤون السعوديين بالسفارة، فوزي بن عبدالعزيز مارش، والموظف بالسفارة، ناصر البقمي، وجميع موظفي السفارة، حيث قاموا بمساعدتي في إنهاء إجراءات ابننا المتوفى، فيما يخص السفارة والذهاب إلى السلطات السودانية وترتيب إجراءات النقل إلى المملكة العربية السعودية".

وقدم نيابة عن قبيلة "آل الطويل"، بخالص الشكر والعرفان لسفير خادم الحرمين بدولة السودان، وجميع موظفي السفارة، سائلاً الله -العلي القدير - أن يحفظ لهذه البلد أمنها واستقرارها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما -.

سفارة المملكة في السودان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"آل الطويل" تشكر سفارة خادم الحرمين في السودان بعد وفاة ابنهم
سبق

تقدمت قبيلة "آل الطويل"، وعلى رأسهم رجلا الأعمال ناصر آل الطويل، ومسفر آل الطويل، بخالص الشكر والعرفان، لسفارة خادم الحرمين الشريفين، بدولة السودان، ممثلة في السفير علي حسن جعفر، والقائم بقسم شؤون السعوديين، عبدالله الموسي، ونائبه فوزي عبدالعزيز مارش، لاهتمامهم وحسن استقبالهم وتسهيل إجراءات نقل ابنهم المغفور له -بإذن الله - عبدالرحمن ناصر آل الطويل، إلى السعودية، بعد وفاته في السودان إثر حادث مروري.

وتحدث "آل الطويل" لـ"سبق"، قائلاً: "تلقيت نبأ وفاة ابننا عبدالرحمن آل الطويل، فجر الخميس الماضي، وذهبت إلى دولة السودان، ظهر ذلك اليوم، وعند وصولي توجهت على الفور إلى سفارة خادم الحرمين الشريفين، ووجدتهم في انتظاري بالسفارة، وعلى رأسهم السفير علي حسن جعفر، ورئيس شؤون السعوديين بالسفارة عبدالله الموسي، ونائب شؤون السعوديين بالسفارة، فوزي بن عبدالعزيز مارش، والموظف بالسفارة، ناصر البقمي، وجميع موظفي السفارة، حيث قاموا بمساعدتي في إنهاء إجراءات ابننا المتوفى، فيما يخص السفارة والذهاب إلى السلطات السودانية وترتيب إجراءات النقل إلى المملكة العربية السعودية".

وقدم نيابة عن قبيلة "آل الطويل"، بخالص الشكر والعرفان لسفير خادم الحرمين بدولة السودان، وجميع موظفي السفارة، سائلاً الله -العلي القدير - أن يحفظ لهذه البلد أمنها واستقرارها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما -.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
06:28 PM

"آل الطويل" تشكر سفارة خادم الحرمين في السودان بعد وفاة ابنهم

A A A
بندر آل عوض - نجران
1
925

تقدمت قبيلة "آل الطويل"، وعلى رأسهم رجلا الأعمال ناصر آل الطويل، ومسفر آل الطويل، بخالص الشكر والعرفان، لسفارة خادم الحرمين الشريفين، بدولة السودان، ممثلة في السفير علي حسن جعفر، والقائم بقسم شؤون السعوديين، عبدالله الموسي، ونائبه فوزي عبدالعزيز مارش، لاهتمامهم وحسن استقبالهم وتسهيل إجراءات نقل ابنهم المغفور له -بإذن الله - عبدالرحمن ناصر آل الطويل، إلى السعودية، بعد وفاته في السودان إثر حادث مروري.

وتحدث "آل الطويل" لـ"سبق"، قائلاً: "تلقيت نبأ وفاة ابننا عبدالرحمن آل الطويل، فجر الخميس الماضي، وذهبت إلى دولة السودان، ظهر ذلك اليوم، وعند وصولي توجهت على الفور إلى سفارة خادم الحرمين الشريفين، ووجدتهم في انتظاري بالسفارة، وعلى رأسهم السفير علي حسن جعفر، ورئيس شؤون السعوديين بالسفارة عبدالله الموسي، ونائب شؤون السعوديين بالسفارة، فوزي بن عبدالعزيز مارش، والموظف بالسفارة، ناصر البقمي، وجميع موظفي السفارة، حيث قاموا بمساعدتي في إنهاء إجراءات ابننا المتوفى، فيما يخص السفارة والذهاب إلى السلطات السودانية وترتيب إجراءات النقل إلى المملكة العربية السعودية".

وقدم نيابة عن قبيلة "آل الطويل"، بخالص الشكر والعرفان لسفير خادم الحرمين بدولة السودان، وجميع موظفي السفارة، سائلاً الله -العلي القدير - أن يحفظ لهذه البلد أمنها واستقرارها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما -.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,497
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,220
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,653
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,322

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة