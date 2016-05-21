كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان؛ للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

وفي مستهل جلسته العادية الثانية والأربعين برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية؛ للتعاون في مجال الدفاع.

وافق مجلس #الشورى، اليوم، على مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي.

#الشورى يوافق على تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-20 وافق مجلس #الشورى، اليوم، على مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي. وفي مستهل جلسته العادية الثانية والأربعين برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية؛ للتعاون في مجال الدفاع. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان؛ للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440 01:41 PM

#الشورى يوافق على تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية مذكرة تفاهم مع جمهورية بنجلاديش للتعاون في مجال الدفاع





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وافق مجلس #الشورى، اليوم، على مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وفي مستهل جلسته العادية الثانية والأربعين برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية؛ للتعاون في مجال الدفاع.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان؛ للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.