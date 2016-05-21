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#الشورى يوافق على تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية

مذكرة تفاهم مع جمهورية بنجلاديش للتعاون في مجال الدفاع

وافق مجلس #الشورى، اليوم، على مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وفي مستهل جلسته العادية الثانية والأربعين برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية؛ للتعاون في مجال الدفاع.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان؛ للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#الشورى يوافق على تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية
سبق

وافق مجلس #الشورى، اليوم، على مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وفي مستهل جلسته العادية الثانية والأربعين برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية؛ للتعاون في مجال الدفاع.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان؛ للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
01:41 PM

#الشورى يوافق على تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية

مذكرة تفاهم مع جمهورية بنجلاديش للتعاون في مجال الدفاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,912

وافق مجلس #الشورى، اليوم، على مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وفي مستهل جلسته العادية الثانية والأربعين برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية؛ للتعاون في مجال الدفاع.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان؛ للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

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