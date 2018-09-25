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إنجاز غير مسبوق للفيحاء في تاريخ دوري المحترفين السعودي

بات فريق الفيحاء فريقًا صاعدًا في تاريخ دوري المحترفين بعد أن جمع 10 نقاط من 5 مباريات خاضها في المسابقة خلال منافسات الموسم الكروي الحالي 2021/ 2022م.

ونجح الفيحاء بتحقيق 3 انتصارات على الاتحاد والطائي والأهلي، وتعادل مع الفتح، بينما تلقى خسارة وحيدة أمام الجار الفيصلي، ولم يحقق أي فريق صاعد لدوري المحترفين من قبل، ما حققه الفيحاء في أول 5 جولات.

وفاز الفيحاء على قطبي جدة الاتحاد والأهلي في فترة لا تتجاوز الشهر، بعد أن قص شريط مبارياته بالدوري بالفوز على الاتحاد بهدف على ملعب المجمعة، وهي الهزيمة الوحيدة لمتصدر الدوري حاليًّا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إنجاز غير مسبوق للفيحاء في تاريخ دوري المحترفين السعودي
سبق

بات فريق الفيحاء فريقًا صاعدًا في تاريخ دوري المحترفين بعد أن جمع 10 نقاط من 5 مباريات خاضها في المسابقة خلال منافسات الموسم الكروي الحالي 2021/ 2022م.

ونجح الفيحاء بتحقيق 3 انتصارات على الاتحاد والطائي والأهلي، وتعادل مع الفتح، بينما تلقى خسارة وحيدة أمام الجار الفيصلي، ولم يحقق أي فريق صاعد لدوري المحترفين من قبل، ما حققه الفيحاء في أول 5 جولات.

وفاز الفيحاء على قطبي جدة الاتحاد والأهلي في فترة لا تتجاوز الشهر، بعد أن قص شريط مبارياته بالدوري بالفوز على الاتحاد بهدف على ملعب المجمعة، وهي الهزيمة الوحيدة لمتصدر الدوري حاليًّا.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
08:34 PM

إنجاز غير مسبوق للفيحاء في تاريخ دوري المحترفين السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,675

بات فريق الفيحاء فريقًا صاعدًا في تاريخ دوري المحترفين بعد أن جمع 10 نقاط من 5 مباريات خاضها في المسابقة خلال منافسات الموسم الكروي الحالي 2021/ 2022م.

ونجح الفيحاء بتحقيق 3 انتصارات على الاتحاد والطائي والأهلي، وتعادل مع الفتح، بينما تلقى خسارة وحيدة أمام الجار الفيصلي، ولم يحقق أي فريق صاعد لدوري المحترفين من قبل، ما حققه الفيحاء في أول 5 جولات.

وفاز الفيحاء على قطبي جدة الاتحاد والأهلي في فترة لا تتجاوز الشهر، بعد أن قص شريط مبارياته بالدوري بالفوز على الاتحاد بهدف على ملعب المجمعة، وهي الهزيمة الوحيدة لمتصدر الدوري حاليًّا.

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