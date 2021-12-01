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السودان تسجل 120 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 43,385 حالة، كما بلغ عدد المتعافين منذ بداية الجائحة 35,314 متعافياً.

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السودان تسجل 120 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة
سبق

سجلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 43,385 حالة، كما بلغ عدد المتعافين منذ بداية الجائحة 35,314 متعافياً.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
04:42 PM

السودان تسجل 120 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 43,385 حالة، كما بلغ عدد المتعافين منذ بداية الجائحة 35,314 متعافياً.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,061
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