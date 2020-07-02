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كيف ردّ رئيس "النصر" السابق على متابع طلب منه علاج "خالد الزيلعي"؟

مدينة سلطان للخدمات الإنسانية محطة علاج اللاعب القادمة

كشف الأمير فيصل بن تركي عن موقفه تجاه الأزمة الصحية التي يمر بها لاعب النصر السابق خالد الزيلعي وذلك في رده على أحد متابعيه الذي طلب منه علاج اللاعب من المرض الذي ألمّ به.

وطلب أحد المغردين من الرئيس السابق لنادي النصر التكفل بعلاج اللاعب حيث قال: "أبو تركي تكفى تكفل بعلاج خالد الزيلعي" قبل أن يرد عليه الأمير النصراوي بالقول :"يا غالي خالد بحول الله في أيدٍ أمينة وهو من أبنائي بس موب لازم أذكر تواصلي معه واهتمامي بحالته في وسائل التواصل الاجتماعي شاكر اهتمامكم".

وكان مدير عام مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز قد أصدر توجيهًا بعلاج لاعب النصر السابق، خالد الزيلعي، في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية.

وكان لاعب العين (حاليًا) الزيلعي، قد أعلن في الأيام الماضية عن إصابته بمرض مجهول الأسباب (التصلب الجانبي الضموري).

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كيف ردّ رئيس "النصر" السابق على متابع طلب منه علاج "خالد الزيلعي"؟
سبق

كشف الأمير فيصل بن تركي عن موقفه تجاه الأزمة الصحية التي يمر بها لاعب النصر السابق خالد الزيلعي وذلك في رده على أحد متابعيه الذي طلب منه علاج اللاعب من المرض الذي ألمّ به.

وطلب أحد المغردين من الرئيس السابق لنادي النصر التكفل بعلاج اللاعب حيث قال: "أبو تركي تكفى تكفل بعلاج خالد الزيلعي" قبل أن يرد عليه الأمير النصراوي بالقول :"يا غالي خالد بحول الله في أيدٍ أمينة وهو من أبنائي بس موب لازم أذكر تواصلي معه واهتمامي بحالته في وسائل التواصل الاجتماعي شاكر اهتمامكم".

وكان مدير عام مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز قد أصدر توجيهًا بعلاج لاعب النصر السابق، خالد الزيلعي، في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية.

وكان لاعب العين (حاليًا) الزيلعي، قد أعلن في الأيام الماضية عن إصابته بمرض مجهول الأسباب (التصلب الجانبي الضموري).

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
10:50 PM

كيف ردّ رئيس "النصر" السابق على متابع طلب منه علاج "خالد الزيلعي"؟

مدينة سلطان للخدمات الإنسانية محطة علاج اللاعب القادمة

A A A
محمد السيّد - الرياض
3
8,737

كشف الأمير فيصل بن تركي عن موقفه تجاه الأزمة الصحية التي يمر بها لاعب النصر السابق خالد الزيلعي وذلك في رده على أحد متابعيه الذي طلب منه علاج اللاعب من المرض الذي ألمّ به.

وطلب أحد المغردين من الرئيس السابق لنادي النصر التكفل بعلاج اللاعب حيث قال: "أبو تركي تكفى تكفل بعلاج خالد الزيلعي" قبل أن يرد عليه الأمير النصراوي بالقول :"يا غالي خالد بحول الله في أيدٍ أمينة وهو من أبنائي بس موب لازم أذكر تواصلي معه واهتمامي بحالته في وسائل التواصل الاجتماعي شاكر اهتمامكم".

وكان مدير عام مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز قد أصدر توجيهًا بعلاج لاعب النصر السابق، خالد الزيلعي، في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية.

وكان لاعب العين (حاليًا) الزيلعي، قد أعلن في الأيام الماضية عن إصابته بمرض مجهول الأسباب (التصلب الجانبي الضموري).

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